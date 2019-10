Obžalovaný z požáru Severochemy nevypovídal, vyjádřil jen lítost

Liberec - V Liberci dnes začal soud s třiačtyřicetiletým Jiřím Machem. Je obžalovaný z obecného ohrožení kvůli požáru liberecké chemičky Severochema. Vypovídat odmítl, jen uvedl, že lituje toho, co se stalo. Podle obžaloby způsobil škodu skoro za 55 milionů korun, Severochema a pojišťovna požadují náhradu škody ve výši 181,56 milionu. Obžalovanému hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení.

Bývalý zaměstnanec chemičky podle policie způsobil požár při pokusu ukrást chemikálii za zhruba 3000 korun. Když si stáčel do devítilitrového kanystru ředidlo, vznikl elektrostatický výboj a způsobil mohutný požár. "Z kamerového záznamu je zřejmé, že odčerpával tekutiny do přinesených plechových kanystrů. Při tom odčerpávání došlo k vzniku požáru, kdy je vidět, že pan obžalovaný na svém oděvu hoří," řekla novinářům státní zástupkyně Věra Němcová. Obžalovaný byl podle ní braný původně jako oběť, při požáru utrpěl zranění.

Na policii ani před soudem k tomu, co se tehdy událo, nevypovídal. "Lituji toho, co se stalo. Větší část z toho jsem vytěsňoval z hlavy pět měsíců, abych mohl spát a žít normální život," řekl k tomu pouze dnes u soudu Mach.

V Severochemě pracoval Mach jako chemik - skladník. Jeho povinností podle jeho nadřízeného Pavla Svinky bylo stáčení a skladování kapalných uhlovodíků, míchání ředitel a technických kapalin a příprava stáčení do sudů. Svinka uvedl, že informaci o možném neoprávněném stáčení chemikálií před požárem dostal, i přes zvýšené kontroly ale podle něj nic neodhalili. Připustil, že bylo možné k nádržím připojit hadici, aniž by se na krádež přišlo. "Když to řeknu laicky, tak se to dá (hadice) připojit kamkoliv," uvedl.

Podezření, že Mach krade, měl jeho spolupracovník Zbyněk Zach. Nikam to ale nehlásil, řešil to jen s matkou a přítelkyní. "Věděl jsem, že je (Mach) zadlužený, má finanční problémy a nevěděl, co by se s ním stalo," uvedl před soudem Zach. Před požárem si všiml mezi kotli dvou kanystrů, které tam neměly být. Asi půl minuty na to, když byl v kanceláři, nastal požár. Na pracovišti kromě něj byl už jen Mach. "Do kanceláře šel obrovský kouř a slyšel jsem hluk. Pak jsem jen utíkal pryč, zadními dveřmi," uvedl Zach.

Oheň se 29. května 2017 rychle šířil a provázely ho četné výbuchy sudů naplněných chemikáliemi. Požár zasáhl sklad hořlavých kapalin a část výroby. Záchranná služba odvezla z areálu jednoho lehce popáleného člověka, zraněn byl i jeden z hasičů. Na místě zasahovalo okolo 120 hasičů a byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Policie evakuovala z továrny a jejího okolí 50 lidí.

Obchodní ředitel firmy Roman Oberer dnes u soudu uvedl, že to byl první takový požár od jeho nástupu do Severochemy, což bylo v roce 1998. Obnova po požáru podle něj ještě neskončila, i když se blíží k závěru. Peníze vynaložené na obnovení provozu a ušlý zisk firma vyčíslila na více než 181 milionů, pojišťovna ji vyplatila 100 milionů. Soud bude pokračovat v lednu výslechy dalších svědků.