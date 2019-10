Obžalovaný z požáru Severochemy nevypovídal, svého činu lituje

Liberec - V Liberci začal soud s třiačtyřicetiletým Jiřím Machem, který je obžalovaný z obecného ohrožení kvůli požáru liberecké chemičky Severochema. Vypovídat odmítl, jen uvedl, že lituje toho, co se stalo. Podle obžaloby způsobil škodu skoro za 55 milionů korun, Severochema a pojišťovna požadují náhradu škody ve výši 181,560 milionu korun. Obžalovanému hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti dva až osm let vězení.

V případu je obžalovaný bývalý zaměstnanec chemičky, který podle policie způsobil požár při pokusu ukrást chemikálii za zhruba 3000 korun. Požár podle obžaloby vznikl, když si Mach chtěl napustit do devítilitrového kanystru ředidlo. Vznikl při tom elektrostatický výboj a způsobil mohutný požár. "Lituji toho, co se stalo. Větší část z toho jsem vytěsňoval z hlavy pět měsíců, abych mohl spát a žít normální život," řekl dnes Mach u soudu. K tomu, co se tehdy stalo, dnes nevypovídal.

Oheň se 29. května 2017 rychle šířil a provázely ho četné výbuchy sudů naplněných chemikáliemi. Požár zasáhl sklad hořlavých kapalin a část výroby. Záchranná služba odvezla z areálu jednoho lehce popáleného člověka, zraněn byl i jeden z hasičů. Na místě zasahovalo okolo 120 hasičů a byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Policie evakuovala z továrny a jejího okolí 50 lidí.