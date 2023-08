Obžalovaný Polák u soudu odmítl, že by do ČR dovážel léky k výrobě pervitinu

Olomouc - Před olomouckým krajským soudem dnes stanula sedmičlenná organizovaná skupina výrobců pervitinu, která drogu podle obžaloby distribuovala v Česku a Polsku. Šest obžalovaných pochází ze Šumperska. Sedmým je občan Polska - Norbert Boguslav Wybraniec podle státního zástupce zajišťoval dodávku lékových přípravků s pseudoefedrinem a chemikálií potřebných k výrobě pervitinu. U soudu dnes Wybraniec prohlásil, že z Polska do Česka žádné léky ani chemikálie nedovážel a s výrobou narkotik neměl nic společného.

Muži jsou obžalováni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí deset až 18 let vězení. Policisté skupinu výrobců a distributorů pervitinu rozkryli loni v červnu. Případ s názvem Grate a Finis patří mezi největší zásahy na drogové scéně v historii Olomouckého kraje. Hlavní líčení soudce rozvrhl na šest jednacích dní, 13. září by mělo pokračovat výslechem svědků a dokazováním.

Obžalovaný Wybraniec u soudu řekl, že z Polska do Česka žádné léky a chemikálie nedovážel. "Je to lež. S narkotiky jsem neměl nic společného a nikdy jsem je neužíval," uvedl. Wybraniec tvrdí, že léky a chemikálie prodával pouze v Polsku, kde to ale není považováno za trestný čin. "S výrobou narkotik jsem neměl nic společného, to je dokázáno. Nevěděl jsem, že spoluobvinění něco takového činí," řekl Wybraniec.

Dodal, že po transakcích v Polsku se už nezajímal, za jakým účelem byly léky a chemikálie zakoupeny a co se s nimi poté děje. Někteří obžalovaní dnes přiznali skutky formulované v rozsáhlé obžalobě jen částečně.

Podle obžaloby organizovaná skupina výrobců pervitinu působila nejméně od podzimu 2020 do loňského 9. června na několika místech, a to zejména v Olomouckém kraji, Pardubickém kraji a Polsku. Kromě výroby drog mají členové skupiny na kontě i jejich distribuci.

Kriminalisté po loňském zadržení členů skupiny uvedli, že od podzimu 2020 vyrobili nejméně 6,5 kilogramu pervitinu, jeho hodnota na trhu je odhadována zhruba na 13 milionů korun. Na zadržení pachatelů se loni 9. června podílelo přes 80 policistů včetně zásahových jednotek z Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Zásahu předcházela mnohaměsíční podrobná práce kriminalistů. Při 27 domovních prohlídkách bylo zajištěno sedm varen, jeden kilogram již vyrobeného pervitinu a milion korun v hotovosti. Cenu za jeden gram pervitinu odhadují policisté v současné době na 2000 korun.

Wybraniec upozornil, že při policejním vyšetřování nedostal do polštiny přeložené dokumenty, které se týkají jeho osoby, čímž bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. "Neznám výpovědi spoluobžalovaných, svědků ani důkazní materiál," podotkl. Postěžoval si, že předvolání k hlavnímu líčení mu bylo doručeno dříve než obžaloba, což je v rozporu s trestním zákonem. "Byl mi zkrácen čas na to, abych se mohl důkladně připravit na hlavní líčení. Je to nespravedlivé," podotkl Wybraniec, podle kterého obžaloba obsahuje řadu chyb a lží.