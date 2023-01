Obžalovaný Jansta trvá na tom, že ohledně dotací byl poradcem Valachové

Praha - Obžalovaný šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta trvá na tom, že byl poradcem bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Uvedl to dnes u pražského městského soudu, který znovu projednává kauzu zmanipulování sportovních dotací. Obžaloba tvrdí, že ministerská náměstkyně pro sport Simona Kratochvílová vynášela Janstovi informace a že ovlivnila výši dotací ve prospěch ČUS. Kratochvílová se hájí tím, že Janstu jí ke komunikaci přidělila přímo ministryně, což ale Valachová popírá.

Státní zástupce žádal pro Janstu v předchozím hlavním líčení pět let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení spolků a dvoumilionový trest. Podle obžaloby se totiž prokázalo, že Kratochvílová a šéf odboru sportu Zdeněk Bříza zvýhodňovali v roce 2017 konkrétní žadatele o dotace na základě požadavků Jansty, sekretáře ČUS Jana Boháče a tehdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty. Městský soud Janstu, ČUS, Boháče i Břízu osvobodil, tento verdikt ale následně zrušil odvolací senát a vrátil kauzu k dalšímu dokazování.

Jansta i dnes argumentoval tím, že byl poradcem ministryně, která s ním sama probírala detaily z činnosti úřadu. Na dotaz soudu připustil, že pracovněprávní vztah neměli. Podle Janstova výkladu vzniklo jeho postavení faktického poradce z toho, že byl místopředsedou Národní rady pro sport, tedy poradního orgánu.

S Valachovou Jansta podle vlastních slov poprvé jednal zhruba měsíc po jejím jmenování v roce 2015. Následnou komunikaci popsal jako intenzivní, ministryně k němu podle něj přistupovala jako k poradci. "Organizovala společné večeře. Já jsem to neorganizoval, já jsem z toho byl překvapenej,“ řekl.

Předchůdce Valachové v ministerské funkci, Marcel Chládek (ČSSD), s Janstou podle výpovědi šéfa ČUS hovořil ještě častěji. "Volal mi pětkrát denně,“ poznamenal Jansta. Komunikace podle něj zeslábla, když Jansta podpořil myšlenku samostatného ministerstva sportu. "Tam to naštěstí ochladlo, takže jsem si chvilku odpočinul. Předtím mě honil jako nadmutou kozu,“ prohlásil o Chládkovi.

Valachová kvůli aféře s dotacemi rezignovala. V kauze má postavení svědkyně. Už při prvním hlavním líčení v obsáhlé výpovědi odmítla, že by své náměstkyni Kratochvílové přidělila Janstu a Peltu jako kontaktní osoby. Rovněž zdůraznila, že žádní členové Národní rady pro sport nemohli zasahovat v probíhajících dotačních řízeních do konkrétních částek. Totéž tvrdí i státní zástupce. Ten v minulosti upozornil i na to, že jiní členové rady - na rozdíl od Jansty a Pelty - interní informace o rozdělování peněz nedostávali a výsledky se dověděli z webu ministerstva až po ukončení dotačního řízení.

Jansta už dříve uvedl, že tím, kdo chyboval, bylo ministerstvo školství. Stát podle něj nestanovil transparentní podmínky způsobu rozdělování peněz. Daný investiční program nemělo ministerstvo podle Jansty vůbec vyhlásit, protože nebyl připravený.