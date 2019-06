Obžalovaní z manipulace tendrů na nemocnici Náchod vinu odmítli

Hradec Králové - Oba obžalovaní v kauze údajné manipulace dvou miliardových tendrů na přestavbu krajské nemocnice Náchod dnes při zahájení trestního procesu odmítli vinu. Obžaloba tvrdí, že manipulací zadávacích podmínek soutěží se pokusili zajistit vítězství v tendrech stavební společnosti Metrostav. Obžalováni jsou bývalý vedoucí odboru investic kraje Emil Kmoníček a poradce hejtmana Lubomír Červinský. Na úřadě už nepracují. Případ začal projednávat Krajský soud v Hradci Králové.

Státní zástupce oba obžaloval z trestných činů sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení i propadnutí majetku.

Údajné machinace se týkají tehdejšího druhého a třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod, které kraj neúspěšně organizoval v letech 2015 - 2016. Ani jeden z tendrů, první měl hodnotu 1,19 miliardy korun bez DPH a druhý 1,3 miliardy korun bez DPH, kraj nedotáhl do konce.

Podle obžaloby oba činili kroky, aby zakázku získal Metrostav. Kmoníček byl podle spisu v e-mailovém kontaktu se dvěma manažery Metrostavu, jimž poskytoval před vypsáním tendru zadávací dokumentaci a umožňoval jim vznášet k ní připomínky. Červinský podle obžaloby vše řídil a kvalifikační požadavky na uchazeče koncipoval tak, aby Metrostav měl výhodu v soutěži.

"Kvalifikační požadavky (navržené obžalovanými) byly skrytě diskriminační a neodůvodněně eliminovaly ostatní uchazeče," řekl státní zástupce Petr Kouble. Uchazeči měli například doložit referenční zdravotnické stavby v hodnotě stovek milionů korun, což byl údajně schopen splnit jen Metrostav. Ve prospěch Metrostavu údajně hrály i požadavky na kvalifikaci a odbornost jednotlivých specialistů na stavbě.

Kdyby Metrostav zakázky získal, tak v prvním případě by jím vedené sdružení se společností VCES získalo podle obžaloby neoprávněný zisk 27 milionů korun. U druhého tendru by Metrostav získal zisk 13 milionů korun.

Součástí vyšetřování byl i zásah detektivů 22. a 23. září 2016 na hejtmanství a dalších místech, například i doma u tehdejšího hejtmana Lubomíra France (ČSSD). Zásah přišel den před otevřením obálek s nabídkami pro třetí tendr a dva týdny před krajskými volbami.

Kraj po zásahu otvírání obálek pro třetí tendr opakovaně posunul a nové vedení kraje 15. prosince 2016 výběrové řízení zrušilo. Předchozí druhý tendr kraj zrušil v únoru 2016 kvůli nekvalitní projektové dokumentaci.

Stavební firmu se podařilo vybrat až ve čtvrté soutěži, je jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů nemocnice za 1,344 miliardy korun bez DPH začala loni v dubnu a je největším současným investičním projektem kraje. Hotová by měla být v polovině roku 2020. Stavbu nemocnice kraj připravoval mnoho let. Podle původních plánů se mělo začít stavět v roce 2012 a hotovo mělo být do poloviny roku 2015. Zásadní zdržení nastalo poté, co kraj v květnu 2013 zrušil přes rok trvající první tendr a vzdal se dotace EU 400 milionů Kč.