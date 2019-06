Obžalovaní z manipulace tendrů na nemocnici Náchod vinu odmítli

Hradec Králové - Oba obžalovaní v kauze údajné manipulace dvou miliardových tendrů na přestavbu krajské nemocnice Náchod při zahájení trestního procesu odmítli vinu. Obžaloba tvrdí, že manipulací zadávacích podmínek soutěží se pokusili zajistit vítězství v tendrech stavební společnosti Metrostav. Obžalováni jsou bývalý vedoucí odboru investic kraje Emil Kmoníček a poradce hejtmana Lubomír Červinský. Na úřadě už nepracují. Případ projednává Krajský soud v Hradci Králové.

Státní zástupce oba obžaloval z trestných činů sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení i propadnutí majetku. Kraj v kauze vystupuje jako poškozený a žádá náhradu škody ve výši 898.000 korun za náklady, které měl se zrušenými tendry.

Podezření z machinací se týká druhého a třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod, které kraj neúspěšně organizoval v letech 2015 až 2016. Ani jeden z tendrů, první měl hodnotu 1,19 miliardy korun bez DPH a druhý 1,3 miliardy korun bez DPH, kraj nedotáhl do konce.

Podle obžaloby oba činili kroky, aby zakázku získal Metrostav. Kmoníček byl podle spisu v e-mailovém kontaktu se dvěma manažery Metrostavu, jimž poskytoval před vypsáním tendru zadávací dokumentaci a umožňoval jim vznášet k ní připomínky. Červinský podle obžaloby vše řídil a kvalifikační požadavky na uchazeče koncipoval tak, aby Metrostav měl výhodu v soutěži.

"Metrostav se k potenciálním ani probíhajícím soudním ani přestupkovým řízením nevyjadřuje až do konečných a pravomocných rozhodnutí příslušných orgánů," sdělil ČTK mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

"Kvalifikační požadavky (navržené obžalovanými) byly skrytě diskriminační a neodůvodněně eliminovaly ostatní uchazeče," řekl státní zástupce Petr Kouble. Uchazeči měli například doložit referenční zdravotnické stavby v hodnotě stovek milionů korun, což byl údajně schopen splnit jen Metrostav. Ve prospěch Metrostavu údajně hrály i požadavky na kvalifikaci a odbornost jednotlivých specialistů na stavbě.

Kdyby Metrostav zakázky získal, tak v prvním případě by jím vedené sdružení se společností VCES získalo podle obžaloby neoprávněný zisk 27 milionů korun. U druhého tendru by Metrostav měl zisk 13 milionů korun.

Kmoníček komunikaci s lidmi z Metrostavu vysvětlil tím, že to byli jeho kamarádi. Od jednoho si chtěl nechat potvrdit, že lze tendr podle připravených podmínek vůbec uskutečnit. Sám se v tom prý neorientoval, protože na kraj nastoupil 1. června 2015 a druhý tendr vedení kraje vyhlásilo již šest týdnů poté. Druhému manažerovi Metrostavu prý kamarádsky sdělil "že to má v pořádku". Obžaloba tvrdí, že mu řekl "mělo by to proběhnout podle scénáře". Kmoníček odmítl, že by pracoval ve prospěch Metrostavu. Údajně ani nevěděl, že se Metrostav bude do tendru hlásit. "Kontakty s Červinským jsem měl jen ryze profesní," řekl. Na dotaz státního zástupce pak přiznal, že pro Červinského soukromě v jiné věci dělal konzultace, za což mu Červinský poskytl k užívání osobní automobil. Některé dotazy soudu, například ke kvalifikačním podmínkám vysvětlit nedokázal. Sám je prý nepřipravoval.

Červinský u soudu uvedl, že s Kmoníčkem měl jen pracovní vztah. Odmítl, že by jej řídil. "O jeho kontaktech s Metrostavem jsem nevěděl," řekl. Sám s Metrostavem podle svých slov v žádném kontaktu nebyl. Odmítl, že by podmínky tendru byly koncipované tak, aby byly výhodnější pro Metrostav. Zadávací dokumentaci ani kvalifikační podmínky Červinský podle svých slov nevymýšlel ani nenavrhoval. Úkoly mu podle jeho slov dával hejtman Lubomír Franc (ČSSD), který měl zájem na tom, aby stavba proběhla rychle, bez vícenákladů a včas. "Vždy jsem chtěl pro kraj to nejvýhodnější a nejvhodnější řešení," řekl soudu. Údaje z obžaloby Červinský ve své obsáhlé výpovědi po jednotlivých bodech odmítl jako nepravdivé.

Součástí vyšetřování byl i zásah detektivů 22. a 23. září 2016 na hejtmanství a dalších místech, například i doma u tehdejšího hejtmana Lubomíra France (ČSSD). Zásah přišel den před otevřením obálek s nabídkami pro třetí tendr a dva týdny před krajskými volbami.

Kraj po zásahu otvírání obálek pro třetí tendr opakovaně posunul a nové vedení kraje 15. prosince 2016 výběrové řízení zrušilo. Předchozí druhý tendr kraj zrušil v únoru 2016 kvůli nekvalitní projektové dokumentaci.

Stavební firmu se podařilo vybrat až ve čtvrté soutěži, je jí konsorcium firem Geosan Group a BAK stavební společnost. Stavba dvou nových pavilonů nemocnice za 1,344 miliardy korun bez DPH začala loni v dubnu a je největším současným investičním projektem kraje. Hotová by měla být v polovině roku 2020. Stavbu nemocnice kraj připravoval mnoho let. Podle původních plánů se mělo začít stavět v roce 2012 a hotovo mělo být do poloviny roku 2015. Zásadní zdržení nastalo poté, co kraj v květnu 2013 zrušil přes rok trvající první tendr a vzdal se dotace EU 400 milionů Kč.

Jednání soudu bude pokračovat v dalších dnech výslechy svědků.