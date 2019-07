Obžalovaná z vraždy na Písecku má prý potřebu si opatřit, co chce

České Budějovice - Obžalovaná Michaela Krajčová, která stojí spolu s Jánem Moncoľem před českobudějovickým soudem kvůli dvojnásobné vraždy, má podle znalců potřebu si vždy opatřit, co chce. Bez ohledu na použité prostředky. Vyplývá to z analýzy znalce v oblasti psychologie Václava Šnorka, který dnes vypovídal před soudem. Krajčová s Moncoľem podle obžaloby loni v lednu zavraždili manželský pár na Písecku. Jejich motivem byla prý loupež. Hrozí jim za to až výjimečný trest.

"Vadí jí, že některé věci nemá a chce je mít. Může se je snažit získat jakkoliv," řekl Šnorek ke Krajčové. Podle něj navíc mezi párem fungoval asymetrický vztah. "Moncoľ měl snahu chránit Krajčovou, to ona ne. I k jeho osobě se vyjádřila poměrně negativně," uvedl znalec.

Oba obžalovaní, kteří pocházejí ze Slovenska, odmítli před soudem vypovídat. Moncoľ a Krajčová ukradli zavražděným 400.000 korun, následně uprchli do Rumunska, kde je zadržela policie a předala zpět do České republiky.

Devětadvacetiletá Krajčová a o pět let starší Moncoľ loni v lednu navštívili manželský pár v jejich mobilním domě na Písecku údajně kvůli obchodu. "Jednalo se o záminku na spolupráci ohledně prodeje elektrospotřebičů," řekl státní zástupce Petr Cigánek.

Krajčová manžele znala, jelikož u nich v minulosti pracovala, proto se vracela do známého prostředí. Podle svědků, kteří dříve u soudu vypovídali, brali manželé Krajčovou jako dceru. Lednová návštěva se podle obžaloby změnila v roztržku. Moncoľ a Krajčová napadli manžele nožem a několikrát je bodli do krku, týla nebo hrudníku. Moncoľ postupně výpověď měnil. V jedné verzi například tvrdil, že s ním a Krajčovou byli v mobilním domě ještě další dva muži, kteří chtěli manžele okrást. Podle této verze si obžalovaný nepamatuje, kdo vlastně v hádce bodal.