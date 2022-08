Obžaloba navrhuje 24 let vězení pro ruského novináře Safronova

Moskva - Prokurátor navrhl trest 24 let vězení pro ruského novináře, poradce šéfa Roskosmosu Ivana Safronova, který je obžalován z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou. Uvedla to agentura TASS s odvoláním na sdělení moskevského městského soudu, u kterého se proces se Safronovem koná. "Maximální trest podle daného článku zákona činí 20 let," upozornil list Kommersant, pro který Safronov dříve pracoval. Soudní proces se odehrává v utajení, s vyloučením médií a veřejnosti.

Safronov od počátku jakoukoliv vinu odmítá. Zdůrazňuje, že se věnoval jen žurnalistice a neměl přístup ke státnímu tajemství. Obvinění přičítá snaze tajné služby o výrobu špionů, když ty skutečné je těžké dopadnout.

"Zástupce obžaloby požádal soud, aby Safronova uznal vinným z vlastizrady a uložil mu trest 24 let odnětí svobody v nápravném zařízení s přísným režimem," citovala agentura z vyjádření soudu.

Safronova zatkla v červenci 2020 ruská tajná služba FSB a obvinila ho z vlastizrady. Tajná služba tvrdí, že novináře v roce 2012 zverbovala česká rozvědka. Safronov podle FSB předával tajné informace o dodávkách ruských zbraní postsovětským státům, na Blízký východ, do Afriky a na Balkán a tyto informace by prý státy NATO mohly použít proti bezpečnosti Ruska. Podle vyšetřovatelů měl novinář také předávat informace o působení ruských vojáků v Sýrii politologovi Demurimu Voroninovi, který je prý dále přeposílal německé tajné službě. Voronin podle vyšetřovacího spisu údajně platiů Safronovovi za poskytnuté údaje 248 dolarů (asi 6000 Kč). Podle prokuratury se novinář dopouštěl trestních činů kvůli odměně.

Server Meduza upozornil, že podle investigativních novinářů lze veškeré informace, jejichž předání české a německé rozvědce klade obžaloba Safronovovi za vinu, lze najít v otevřených zdrojích.

Politolog Demuri Voronin, který dříve přistoupil na dohodu s vyšetřovateli výměnou za svědectví proti Safronovovi, u soudu poskytl výpověď očišťující Ivana Safronova, řekl v pondělí agentuře RIA Novosti novinářův obhájce Ivan Pavlov, bez dalších podrobnosti o výpovědi svědka obžaloby.