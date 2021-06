Obyvatelům Stebna pomohou se žádostmi o dotace na opravy po bouři úředníci

Stebno (Lounsko) - V sobotu přijedou do Stebna na Lounsku, které minulý čtvrtek zasáhl silný vítr a kroupy, úředníci ze Státního fondu podpory investic. Budou místním pomáhat se žádostmi o dotace na zaplacení oprav poškozených rodinných domů. ČTK to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Lidé budou moct dostat dotaci do dvou milionů korun.

"Statici neurčili žádný dům k demolici, půjde o rekonstrukce. Tím pádem jsme se domluvili, že v sobotu od rána tady budou úředníci Státního fondu podpory investic a ti budou s lidmi vyplňovat žádosti," uvedla Dostálová. Lidé budou moct za úředníky chodit jak se zaplacenými, tak s nezaplacenými fakturami za práce. "My už se vyrovnáme s dodavateli, aby s tím ti lidé neměli skoro žádnou práci," doplnila ministryně.

Patřičné dokumenty si rovněž vezmou na starost úředníci, stačí jim ukázat na mobilu vyfocené škody a občanský průkaz. "Pokud je tam pojistné plnění, tak mít likvidátora škod, pokud tam není pojistné plnění, tak si zajistit znalecký posudek, aby někdo škodu odhadl," řekla Dostálová. Dodala, že pokud bude mít někdo například škodu milion korun a pojišťovna mu vyplatí 300.000 korun, dotace bude činit 700.000 korun. S ohledem na ojedinělý meteorologický jev dostanou lidé, kteří nebyli pojištěni, plnou částku na zaplacení svých škod. Dostálová věří, že dvoumilionová dotace bude lidem na pokrytí škod stačit.

U rodinných domů se často nacházejí i zemědělská stavení, která jsou rovněž poničená. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) dnes ČTK řekl, že i za tyto stavby dostanou lidé náhrady. "Budeme to hradit všem zemědělcům, kteří mají poškozené zemědělské stroje, ve velmi krátké době začneme přijímat žádosti," řekl Toman. Náhradu dostane každý, kdo je registrovaný jako zemědělec. Ministr dodal, že vyplacené peníze od pojišťoven se budou od náhrad odečítat.

Finanční podporu podle něj dostanou zemědělci i na obnovu poškozených chmelnic či trvalých kultur. "Ze Státního pozemkového úřadu jsme vyčlenili 100 milionů korun na obnovu infrastruktury, to znamená poškozených vodovodů, kanalizací a souvisejících budov. Lesy České republiky poskytnou 50 metrů krychlových dřeva na obnovu střech a dalších věcí," uvedl Toman.

Ve Stebnu silný vítr poničil asi 25 domů, což je zhruba 40 procent místních nemovitostí. Některé domy či stodoly přišly jen o část střechy, jiným vítr odnesl střechu úplně. Polámané jsou stromy, domy mají rozbitá okna, poškozená jsou auta, která stála na ulici. Částečně se živel prohnal i obcemi Blatno a Petrohrad, kde jsou škody nižší.