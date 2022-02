Obyvatelé Kyjeva se znovu ukrývají v podzemí, hoří ropný terminál

Kyjev - Obyvatelé hlavního města Ukrajiny se v noci na dnešek znovu ukrývali ve stanicích metra a krytech poté, co byl vyhlášen zákaz vycházení a činitelé varovali před rozsáhlým ruským útokem. Kyjevem se opakovaně rozléhal zvuk poplašných sirén a explozí, podle zpravodajského webu BBC ale přímo z města během dnešní noci zatím žádný výbuch hlášený nebyl. Jižně od Kyjeva začal po ostřelování hořet zásobník ropy, uvedla tamní starostka.

"Za 30 až 60 minut bude Kyjev terčem útoku, jaký jsme dosud neviděli. Rusko na nás udeří se vším, co má," uvedla v sobotu večer na twitteru ukrajinská poslankyně Lesja Vasylenková.

Následně začaly přicházet zprávy o dalším bombardování, přičemž se městem opakovaně rozléhal zvuk sirén. Podle deníku The New York Times Kyjevem krátce před 01:00 (půlnoc SEČ) otřásly dva velké výbuchy. Televize CNN informovala o explozi, která se zřejmě odehrála asi 20 kilometrů od centra města. Další výbuch byl údajně slyšet ze západní části města.

Dějištěm jedné z těchto explozí bylo nejspíše město Vasylkiv ležící asi 30 kilometrů jižně od Kyjeva, uvádí CNN. Stejné informace přinesla také ukrajinská agentura Unian. Na místě je vojenská letecká základna a vícero zásobníků s ropou. Ukrajinští novináři na twitteru zveřejňovali záběry, které údajně ukazují požár ropného skladu, načež CNN později informovala, že snímky jsou důvěryhodné.

Starostka Vasylkivu Natalja Balasynovyčová podle serveru The Kyiv Independent uvedla, že letecká základna i celé městečko byly terčem silného ostřelování. Bombardování a následný požár potvrdil i ukrajinský vládní poradce Anton Heraščenko. Úřady v Kyjevě podle The Kyiv Independent vydaly pokyn, aby obyvatelé neotvírali okna a nevystavovali se tak riziku vdechnutí škodlivých zplodin. Zda si incident vyžádal oběti, nebylo jasné.

Kyjev a jeho okolí jsou jedním z ohnisek ruského útoku od čtvrtečního rána, v pátek se pak začaly objevovat informace o přítomnosti ruských vojáků. Podle britského ministerstva obrany byla v sobotu "hlavní část" ruských jednotek postupujících na Kyjev asi 30 kilometrů od centra města.

V něm platí od sobotní osmé hodiny večer zákaz vycházení. starosta Vitalij Kličko vyhlásil, že každý, kdo bude spatřen na ulici, bude považován za ruského "sabotéra". Podle zpravodajsky BBC v ukrajinské metropoli panoval "pocit, že se blíží rozpoutání bitvy o město". Civilisté včetně těch povolaných do služeb ukrajinské armády se ukrývali v metru, krytech či sklepech.

Jednou z těch, kdo zůstávají, je 29letá Julja Solodčuková, která uvedla, že se snaží bojovat proti ruským dezinformacím na internetu. "Všichni se sjednocujeme, každý chce přispět. Já se nemohu přidat k armádě, tak místo toho bojuju on-line," řekla BBC. "Máme vůli bojovat, tohle je naše země," dodala.

Bratr kyjevského starosty Vladimir Kličko v sobotu večer ve videu sdíleném na sociálních sítích varoval, že na Ukrajině hrozí humanitární katastrofa, a vyzval "celý svět, aby zastavil tuhle válku, kterou Rusko začalo". "Není možné čekat... musíte konat teď," řekl.

Ukrajinská armáda hlásí těžké boje i mimo Kyjev

Ukrajinské ozbrojené síly nadále čelí na mnoha místech silným útoků ruské armády ze všech směrů, uvedla agentura DPA. Podle zpráv se kromě hlavního města Kyjeva bojuje v Charkově, Chersonu či Luhanské oblasti.

Podle prohlášení ukrajinské armády byl zastaven těžký ruský útok u města Charkov. Ruským jednotkám se ale naopak podařilo postoupit u města Cherson na jihu. Těžké boje byly hlášeny také v Luhanské oblasti na východě země. Tyto informace však nebylo možné nezávisle ověřit, uvedla DPA.

Podle ukrajinské agentury Unian při bojích v okolí Charkova vzplál plynovod, který byl vyhozen do povětří ruskými vojáky. Není však jasné, zda je to regionální plynovod nebo součást plynovodů vedoucích z Ruska do Evropy. Agentura přiložila i video a ujistila, že nešlo o jaderný výbuch, i když mu byl výbuch plynovodu vizuálně podobný.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak v sobotu večer uvedl, že ukrajinské vedení "má pod naprostou kontrolou vše, co se děje v oblastech Ukrajiny". Zdůraznil, že se žádné ukrajinské město nevzdalo.