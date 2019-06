Obyvatelé Istanbulu volili nového starostu

Istanbul - Obyvatelé patnáctimilionového Istanbulu dnes v opakovaných místních volbách volili nového starostu, první výsledky se očekávají do několika hodin. Předchozí hlasování z konce března těsně prohrál kandidát Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a ústřední volební komise výsledek na popud vládní strany anulovala.

Volební místnosti se otevřely v 08:00 místního času (07:00 SELČ) a uzavřely se v 17:00 místního času (16:00 SELČ). Na 10,56 milionu oprávněných voličů tak mělo na odevzdání hlasu devět hodin. První výsledky by měly být známy ještě před 20:00 SELČ.

Erdogan se opakovaně nechal slyšet, že "kdo získá Istanbul, získá Turecko". Druhá prohra ve městě, kde v 90. letech sám starostoval, by podle agentury Reuters byla pro prezidenta nepříjemná a mohla by oslabit jeho moc, která se donedávna jevila jako neotřesitelná. Podle některých voličů, s nimiž hovořila agentura Reuters, by ovšem případné vítězství kandidáta AKP mohlo vyvolat vlnu protestů a zpochybňování výsledků.

O post starosty největšího tureckého města, v němž žije téměř pětina z 82 milionů obyvatel Turecka, soupeřili bývalý premiér a kandidát AKP Binali Yildirim s Ekremem Imamogluem z hlavní opoziční Lidové republikánské strany (CHP), který anulované volby vyhrál o 13.000 hlasů.

Oba kandidáti odevzdali hlas se svými rodinami. "Ve jménu našeho Turecka, ve jménu našeho Istanbulu, tohle jsou velmi důležité volby," řekl Imamoglu po hlasování svým příznivcům. Dodal, že vedle výběru starosty lidé rozhodovali i o nápravě nezákonných procesů, kterým Turecko čelí.

Yildirim po odevzdání obálky do volební urny, což vykonal spolu s malou vnučkou, pronesl krátký smířlivý projev. "Pokud jsem někdy udělal něco špatnému svým oponentům či bratrům v Istanbulu, pak bych je rád požádal o odpuštění a požehnání," řekl.

"Je to pravdu směšné, že se volby opakují. Vítěz vyhrál férově a čestně," řekl agentuře Reuters padesátiletý Asim Solak, který přiznal, že ve čtvrti Tesvikiye, kde je silná opozice, skutečně volil opozičního kandidáta. "Je známo, kdo volby anuloval. Doufáme, že tahle opakovaná volba pro ně bude lekcí," dodal.

O deset let starší realitní makléř Bayram naopak dal svůj hlas zástupci AKP Yildirimu. Domnívá se totiž, že opozici podporují zahraniční mocnosti - Spojené státy, Evropa a Izrael. Podle jeho názoru by s jejím vítězstvím přišel chaos. "Nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Všechny tyhle zahraniční síly nemají rády Erdogana, takže je mým přítelem," řekl agentuře Reuters v istanbulské čtvrti Kagithane - baště AKP.