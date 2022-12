Obyvatel šluknovského sídliště: Skoro nikdy nejde topení a teče studená voda

Šluknov (Děčínsko) - Obyvatele sídliště ve Šluknově na Děčínsku dlouhodobě trápí nefunkční topení a studená voda. V mrazech mají nájemníci, často jde o rodiny s dětmi, ve svých domovech třeba jen 15 stupňů Celsia. Nájemník, který si nepřál zveřejnit jméno, ČTK sdělil, že v domech jsou zastaralé kotle na uhlí a dřevo. Podle něj se v nich většinou netopí. Majitel domů Pavel Zeithammer ČTK řekl, že jde o lživá tvrzení. Nájemníci podle něj mají v bytech teplo.

"Trvá to asi osm let, možná i víc. Jsou tam kotle, ale jsou staré. Měli jsme i čtrnáctidenní odstávky kvůli jejich výměně, ale žádné nové tam nedali," uvedl nájemník. Doplnil, že v bytě má plíseň, v některých bytech jsou i štěnice. Když si chtějí obyvatelé domů stěžovat, majitelé nebo správkyně jsou arogantní. "Řešil jsem, že mám v bytě plísně a moje děti jsou každý měsíc nemocné. Je to pak problém i u doktorů, protože si myslí, že zanedbáváme péči. Ohledně toho jsme zkoušeli přímo majitele. Tykal mi a řekl mi, jestli chci chytit druhou o zeď," popsal chování Zeithammera obyvatel domu. Podle něj navíc majitel vyhrožuje nájemníkům vystěhováním, což je také důvod, proč nechce zveřejnit své jméno.

Nájemníci platí nájem v bytě jedna plus jedna okolo 10.000 korun. "Služby nám teď navyšovaly o tisíce korun. Ohřev vody o 2500 až 3000 korun," podotkl nájemník, podle kterého cena neodpovídá reálné situaci. V domech žijí většinou Romové. Odstěhovat se většina z nich nechce, v malém městě tolik volných bytů není a oni nechtějí skončit na ulici, řekl.

Město situaci řeší a s majitelem se chce sejít, ten se však už z jedné schůzky omluvil. "Potom tam půjde náš odbor na kontrolu a budeme postupovat dál v rámci legislativy," řekl ČTK starosta Tomáš Kolonečný (STAN). Nájemník ale upozornil, že majitel při domluvených schůzkách v kotlích topí. "Normálně se občas topí dřevem, ale když má někdo přijít, tak navozí uhlí," uvedl.

Na problém ve Šluknově upozornila ve středu Česká televize. Zeithammer dnes ČTK řekl, že lidé ale měli v bytech teplo. "Měli jsme tam problém v jednom domě, vypadl nám kotel na dva nebo tři dny. Není to ale tak, že se tam měsíce netopí," řekl majitel.