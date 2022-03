Obyvatel ČR loni přibylo jen díky migraci, zemřelých bylo nejvíce od války

Praha - Loni zemřelo v České republice 139.900 lidí, nejvíce od konce druhé světové války a proti roku 2020, tedy prvnímu roku epidemie koronaviru, o 10.600 více. Počet zemřelých pak převýšil počet narozených o 28.100. Šlo o největší přirozený úbytek populace České republiky od roku 1918, informoval dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Díky migraci podle něj ale obyvatel ČR loni přibylo o 21.900 na 10,516 milionu. Údaje statistiků za rok 2021 jsou ale předběžné a navazují na výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů k 26. březnu 2021.

Loni v březnu ČSÚ oznámil, počet obyvatel ČR se v roce 2020 zvýšil o 7838 na 10,702 milionu. Jan Dehner z krajské správy ČSÚ v Ostravě dnes ČTK řekl, že úřad udělal zpětně administrativní úpravu počtu obyvatel k 1. lednu 2021 tak, aby byl v souladu s výsledky loňského sčítání lidu. Tato úprava statistik se dělá vždy jednou za deset let.

"Příčinou populačního růstu během roku 2021 bylo pouze kladné saldo zahraničního stěhování, když počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 50.000," uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. V meziročním srovnání byla kladná bilance migrace podle statistiků vyšší o 23.000 a nejvyšší od roku 2009.

Loni se v Česku narodilo 111.800 dětí, meziročně o 1600 více. K nárůstu přispěl vyšší počet druhorozených dětí, zatímco prvorozených a dětí třetího či vyššího pořadí bylo proti roku 2020 méně. Plodnost žen byla podle statistiků loni nejvyšší za 30 let. Podle jejich předběžných výsledků dosáhla 1,83 dítěte na jednu ženu v reprodukční věku od 15 do 49 let, tedy nejvíce od roku 1992. "Je to ukazatel, který udává průměrný počet narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku při zachování situace z loňského roku," doplnila pro ČTK Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Počet zemřelých loni v porovnání s průměrem let 2015 až 2019 stoupl podle statistiků o čtvrtinu. Výrazný meziroční nárůst tak byl podruhé v řadě, když v roce 2021 se zvýšil o osm procent, uvedli statistici. Nejvíce úmrtí podle nich bylo loni v březnu a lednu a s ohledem na věkové kategorie nejvíce lidí zemřelo ve skupině 75 až 79 let. Opět klesla naděje na dožití, při narození v roce 2021 se podle předběžných výsledků snížila na 74,1 let u mužů a 80,5 let u žen. "Za uplynulé dva roky s pandemií covidu-19 tak klesla již o 2,2, respektive 1,6 roku," doplnili statistici.

Řady obyvatel ČR loni rozšířilo 69.200 lidí, kteří se do země přistěhovali ze zahraničí, zatímco 19.200 lidí Česko opustilo. Stejně jako v předchozích letech nejvíce lidí do Česka přibylo z Ukrajiny.

Statistici v porovnání s rokem 2020 loni zaznamenali i více svateb, naopak méně rozvodů. Úroveň rozvodovosti podle ČSÚ loni klesla ze 40,6 procenta na 39,7 procenta a byla nejnižší od počátku století.

Počet párů, které vstoupily do manželství, se zvýšil o 1400 na 46.800, nicméně bylo jich nadále méně než v letech 2015 až 2019. Nejméně svateb se konalo v lednu, nejvíce uzavřených sňatků bylo v srpnu. Pro tři čtvrtiny snoubenců bylo manželství jejich prvním. Rozvodem pak skončilo loni 21.100 manželství, o 600 méně než v roce 2020.

Za úbytkem obyvatel ČR je zpřesnění počtu při sčítání, objasnili statistici

Za loňským úbytkem obyvatel Česka je zpřesnění jejich počtu díky sčítání lidu. Při něm se započítávají lidé, kteří v ČR žijí, ne nahlášení jako obvykle. Rozdíl v číslech z jednotlivých let objasnili statistici. Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejnil údaje za minulý rok. Vycházel právě z výsledků cenzu. Česko tak mělo loni zhruba 10,5 milionu obyvatel. Předloni, kdy se využily registry, to bylo 10,7 milionu.

"Sčítání lidu také slouží ke zpřesnění počtu obyvatel. Má poskytnout reálný obrázek o obyvatelích, kteří v ČR žijí, nejenom o těch, kteří zde mají registrovaný pobyt. V demografické statistice se stává to, že při vystěhování se část obyvatel - občanů ČR i cizinců - neodhlašuje. Díky tomu je stále vedeme v počtu obyvatel v mezidobí mezi dvěma sčítáními. Sčítání tak o tyto ´mrtvé duše´ početní stav očistí," řekla ČTK Terezie Štyglerová z ČSÚ.

Při sčítání hraje roli obvyklý pobyt. Bilancují se také přírůstky počtu díky narozeným a přistěhovaným, ale i úbytky počtu u zemřelých a vystěhovaných. Výsledné množství obyvatel se pak přizpůsobí definici, která se používá při každoroční statistice, přiblížila Štyglerová. "Nové sčítání způsobí vždy zlom," dodala statistička. Podotkla, že údaje tak nejsou úplně srovnatelné.

Podle statistiků se loni ve skutečnosti počet obyvatel zvedl o 21.900, a to jen díky příchodu cizinců. Těch se do Česka přistěhovalo na 50.000. Nejvíc z nich pocházelo z Ukrajiny, a to 28.400. Bez migrantů by ČR vymírala. Zemřelých bylo totiž minulý rok výrazně víc než narozených. Zemřelo nejvíc lidí od druhé světové války. Celkem jich bylo 139.900. Důvodem byla covidová epidemie. Minulý rok se narodilo 111.800 dětí.

Po upřesněných datech ze sčítání se počet obyvatel loni podle ČSÚ snížil ve všech krajích. Štyglerová podotkla, že pokles nebyl v regionech rovnoměrný. Dodala, že největší roli hrálo zpřesnění v Praze, kde znamenalo pokles o téměř šest procent. Nejméně se projevilo naopak v Moravskoslezském kraji. Pořadí krajů se ale nezměnilo. Nejvíc lidí dál žije ve Středočeském kraji, a to téměř 1,39 milionu. Následuje Praha s více než 1,27 milionu a Jihomoravský kraj s více než 1,18 milionu.