Obviněný z vraždy v Humpolci se už dřív pokusil vraždit

Jihlava - Z páteční vraždy servírky v Humpolci na Pelhřimovsku obvinila policie sedmačtyřicetiletého dělníka. Odmítl vypovídat i dnes před okresním soudem, který ho poslal do vazby. Za pokus o vraždu si v minulosti odseděl deset let ve vězení, souzený byl i kvůli majetkové trestné činnosti. Teď mu v případě prokázání viny hrozí až výjimečný trest. Novinářům to dnes v Jihlavě řekl kriminalista Pavel Kubiš.

Policie se vraždou zabývá od 13. prosince. "Muž byl obviněný ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného surovým způsobem, spáchaného v úmyslu sám sobě opatřit majetkový prospěch a spáchaného opětovně," řekl Kubiš. Muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

V restauraci, kde se vražda stala, zajistila policie desítky stop. Prověřovala také řadu lidí, kteří měli k restauraci nějakou vazbu, včetně těch, kteří měli v minulosti s personálem restaurace nějaký konflikt. Protože je restaurace částečně v rekonstrukci, byli mezi nimi i řemeslníci.

Kromě kriminalistů pracoval na místě i soudní znalec z oboru soudního lékařství. "Od začátku bylo zřejmé, že se jedná o poměrně brutální vraždu. Jak to na místě vypadalo a v jakém stavu byla poškozená, nechci a nebudu popisovat," řekl Kubiš.

Některé z předmětů pocházejících z restaurace měl obviněný muž u sebe. Podle Kubiše se podařilo zajistit i předměty, které mohly být vražednými nástroji. Přesnou příčinu smrti ženy nespecifikoval.

Muž by v roce 1999 odsouzený k desetiletému trestu za pokus o vraždu ženy, kterou kvůli majetkovému prospěchu pobodal. Teď k němu kriminalisty přivedlo mimo jiné zranění ruky, které nedokázal vysvětlit. V restauraci nebyl poprvé. Nějakou dobu bydlel v ubytovně, která je součástí restaurace. Je českým občanem a má trvalé bydliště ve Středočeském kraji. V Humpolci nějakou dobu pracoval a bydlel na ubytovnách. V minulosti byl sedmkrát soudně trestaný, kromě pokusu vraždy také kvůli majetkové trestné činnosti. Poslední podmíněný trest mu vypršel v roce 2012.

Policie ho zadržela v pátek odpoledne. Jeho trestní stíhání zahájila v sobotu večer, dnes ho soud poslal do vazby.

Na Vysočině se letos staly čtyři vraždy. Ve všech případech policie podezřelé zadržela.