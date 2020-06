Obvinění projektanta a správce trojské lávky je podle komory sporné

Praha - Obvinění projektanta a správce zřícené trojské lávky z obecného ohrožení z nedbalosti je diskutabilní, uvedli na tiskové konferenci zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Projektant podle nich nemá žádné nástroje, jak ovlivňovat provozování konstrukce a její údržbu. Správce mostu zase musí zpravidla spoléhat na výsledky práce jiných odborníků.

Trojská lávka přes Vltavu v Praze se zřítila v prosinci 2017. Při jejím pádu se zranili čtyři lidé, kteří se na ní v té době nacházeli. Policie zahájila vyšetřování a v březnu 2019 obvinila z obecného ohrožení a nedbalosti dva lidi, projektanta lávky a jejího správce. Letos v únoru byli obžalováni, v červenci má začít soud.

"Zásadně se neztotožňujeme s principy obvinění, kdy je obviněn pouze projektant a správce lávky," uvedl za komoru člen představenstva ČKAIT Michal Drahorád. Na provozu, hodnocení a údržbě lávky se podle komory podílelo mnoho dalších lidí, kteří by měli být do posouzení havárie rovněž zahrnuti. Jsou to majitel lávky, projektanti dvou významných oprav zasahujících do nosného systému, zhotovitelé hlavních a mimořádných prohlídek a zhotovitelé zátěžových zkoušek a sledování mostu.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Drahorád zdůraznil, že projektant nemá ze zákona zajištěn přístup k informacím o procesu povolování a často ani na stavbu v jejím průběhu. "Nemůže tedy zkontrolovat, zda je stavba prováděna podle jím zpracované projektové dokumentace, což je kritické zejména v případě betonových konstrukcí," řekl. Projektant podle Drahoráda nemá ani žádné nástroje, jak ovlivňovat provozování konstrukce a její údržbu.

Za problematické považuje Drahorád také obvinění správce mostu, kterým často není osoba odborně způsobilá. "Proto musí při správě vycházet z výsledků činnosti jiných odborných osob," upozornil Drahorád. Při havárii lávky se podle něj opět projevil nedostatek peněz na průběžné řešení technických problémů dopravní infrastruktury.