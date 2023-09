Obsazenost hotelů v ČR v srpnu byla 75,8 procenta

Praha - Kapacity hotelů v Česku byly v srpnu zaplněné ze 75,8 procenta, meziročně to byl nárůst o 6,2 procentního bodu. Obsazenost však nepřekonala tu z roku 2019 před koronavirovou pandemií, kdy činila 83,3 procenta. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Smith Travel Research (STR), která poskytuje data o hotelovém průmyslu. Za pokoj v Česku podle ní hosté v srpnu zaplatili přibližně 98,6 eur (zhruba 2403,1 koruny), proti loňsku to bylo asi o osm eur více (195 korun) a ve srovnání s rokem 2019 nárůst o 10,6 eur (258,5 koruny).

Proti srpnu 2022 obsazenost hotelů v Evropě mírně stoupla na 73,8 procenta, v roce 2019 však činila 77,6 procenta. Ze sledovaných metropolí byly hotely v srpnu nejvíce zaplněné v Praze, a to ze 79,4 procenta. Meziročně obsazenost v hlavním městě Česka stoupla o 7,4 procentního bodu, ve srovnání s rokem 2019 byla o 8,4 procentního bodu nižší. Po Praze letos v srpnu se 77,8 procenta následovala Budapešť a Varšava se 75,2 procenta, vyplývá z analýzy. Naopak nejmenší obsazenost, 66,5 procenta, podle ní zaznamenala Bratislava.

Za noc v pražském hotelovém pokoji hosté v srpnu zaplatili průměrně 103,7 eur (asi 2528,3 koruny). Proti roku 2022 si připlatili 8,3 eur (202,3 koruny). V srpnu roku 2019 pokoj v Praze vyšel na 94,4 eur za noc (2301,5 koruny), informovala společnost STR. Nejdráž podle ní letos v srpnu bylo v Budapešti, kde pokoj stál 139,1 eur (3390,7 koruny) nebo ve Vídni s cenou 117,9 eur (2874,5 koruny). Nejnižší částku, 85,6 eur (2086,3 koruny), vydali hosté ve Varšavě.

Americká společnost STR byla založena v roce 1985. Uvádí, že v Česku sleduje 19.500 pokojů, tedy asi třetinu celkové kapacity. Ve světě pak data poskytuje o 60.000 hotelech s více než osmi miliony pokoji.

Obsazenost a ceny hotelových pokojů v Evropě

Oblast Obsazenost 2023 Obsazenost 2022 Obsazenost 2019 Cena za pokoj 2023 Cena za pokoj 2022 Cena za pokoj 2019 Berlín 71,2 % 74,7 % 85,3 % 104,8 eur (2554,7 Kč) 104,4 eur (2544,9 Kč) 83,7 eur (2040,4 Kč) Bratislava 66,5 % 63,9 % 73,8 % 96,4 eur (2349,6 Kč) 87,7 eur (2137,6 Kč) 68,7 eur (1674,6 Kč) Budapešť 77,8 % 69,1 % 87,5 % 139,1 eur (3390,7 Kč) 109,6 eur (2671,7 Kč) 83,1 eur (2025,3 Kč) Praha 79,4 % 72 % 87,8 % 103,7 eur (2528,3 Kč) 95,4 eur (2325,9 Kč) 94,4 eur (2301,5 Kč) Vídeň 74,5 % 67,2 % 84,2 % 117,9 eur (2874,5 Kč) 108,4 eur (2641,9 Kč) 102,1 eur (2488,3 Kč) Varšava 75,2 % 77 % 74,7 % 85,6 eur (2086,3 Kč) 78,8 eur (1920,6 Kč) 61,5 eur (1498,8 Kč) ČR 75,8 % 69,6 % 83,3 % 98,6 eur (2403,1 Kč) 90,6 eur (2207,8 Kč) 88,1 eur (2146,9 Kč) Evropa 73,8 % 73,4 % 77,6 % 155,6 eur (3791,5 Kč) 144 eur (3508,9 Kč) 125,3 eur (3053,7 Kč)

zdroj: STR