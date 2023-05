Obrněnec Zetor Gerlach čeká na příležitost, dosud se neprodal žádný

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach, 24. květen 2023 Brno. Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET, mezinárodní veletrh požární techniky a služeb Pyros a mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET probíhají až do 27.5.2023 v areálu brněnského výstaviště .

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach, 24. květen 2023 Brno. Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET, mezinárodní veletrh požární techniky a služeb Pyros a mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET probíhají až do 27.5.2023 v areálu brněnského výstaviště . ČTK/Šálek Václav

Brno - Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach 4x4, které se veřejnosti poprvé představilo na Slovensku v roce 2018, zatím stále čeká na příležitost. Dosud se neprodal žádný tento obrněnec. Vyrobeno jich bylo zatím osm, z toho dva kusy posloužily pro testy a byly rozstříleny, řekl dnes ČTK na veletrhu IDET v Brně obchodní ředitel Zetor Engenering Juraj Paľko. Na veletrhu se vozidlo představuje i s novinkou v podobě autonomního vozítka BUG, které je připevněno na zadních dveřích Gerlachu.

V ČR se Gerlach poprvé představil na IDETu v roce 2019. "Ukončili jsme všechny zkoušky, testy, zatěžkávací testy, máme všechny certifikáty podle NATO standardů, máme i certifikát na protiminovou a protibalistickou ochranu od nezávislého autorizovaného testovacího centra v Německu. Auto je připravené na sériovou výrobu," řekl Paľko. Uskutečňuje se podle něj customizace vozidla, tedy vytváření či úprava na míru zákazníkovi, doplňuje se vybavení. Přibylo například autonomní pásové vozítko UGV, které funguje jako sedmý člen posádky. Posádka na něj může naložit až 200kilové vybavení či transportovat raněné.

"Je to vůz vyrobený pro země NATO, ale čekáme na příležitost, potřebujeme solidního zákazníka. Těžko se prodávají traktory, natož bojová vozidla," řekl Paľko. Doplnil, že když firma získá zakázku, je schopna do roka spustit sériovou výrobu, kdy první rok by bylo možné vyrobit 40 kusů.

Firma Zetor Engineering byla založena v roce 2014, spadá pod slovenskou skupinu HTC Investments, která vlastní českého výrobce traktorů Zetor. Její hlavní činností a posláním je návrh a vývoj vozů pro obranný průmysl.