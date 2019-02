Chemický tanker proplul 12. února 2019 Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem. Tanker dlouhý 110 metrů, který vyrobila pro holandského zákazníka loděnice Barkmet, se z vaňovského přístavu vydal po Labi přes Děčín do Hamburku.

Ústí nad Labem - Obří tanker se dnes vydal z vaňovského přístavu v Ústí nad Labem na cestu, která skončí v německém přístavu Hamburk. Tanker dlouhý 110 metrů se dnes přesouvá do Děčína. Odtud by se měl ve čtvrtek vydat do Hamburku. ČTK o tom informovalo Ředitelství vodních cest. Velké plavidlo muselo s vyplutím počkat, až se na řece zvýší stav vody.

Tanker široký 13,5 metru vyrobila loděnice ve Lhotce nad Labem na Litoměřicku pro holandského zákazníka. Podle informace, kterou firma zveřejnila, váží tanker kolem 900 tun a trup je vysoký 5,5 metru. Při přepravě nákladu nahradí 100 kamionů.

Video: Tanker proplouvá ústeckým zdymadlem

12.02.2019, 16:44, autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK

Stavbu plavidla dokončili v loděnici už loni v červenci, ale v řece bylo tehdy málo vody, proto se přesouvá do Hamburku až teď. Na Labi byl loni nízký stav vody pátým rokem, loňské sucho zkomplikovalo provoz už v červnu, hladina řeky byla na 120 centimetrech a nízká hladina na mnoho měsíců ochromila lodní dopravu.