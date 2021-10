Obří slalom v Söldenu vyhrála na úvod SP lyžařek Shiffrinová

Sölden (Rakousko) - Obří slalom v Söldenu, kterým odstartovala nová sezona Světového poháru, vyhrála americká lyžařka Mikaela Shiffrinová. Na druhém místě skončila Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska, třetí byla obhájkyně celkového prvenství Slovenka Petra Vlhová.

Česká reprezentantka Ester Ledecká v prvním kole obsadila 47. místo a od postupu do odpolední části ji dělilo 1,27 sekundy. Loni byla dvojnásobná olympijská šampionka na ledovci Rettenbach dvacátá.

"Byl to skvělý závod, protože bylo krásné počasí, pista taky vypadala skvěle, ale bohužel jsem nezajela to, co jsem chtěla. Moc se mi ta jízda nepovedla," řekla Ledecká v nahrávce pro média po relativně opatrné jízdě. "Na postup mi toho chybělo docela dost, ale to je prostě závod."

Navzdory neúspěchu v závodě odjede Ledecká z Rakouska spokojená. "Mám za sebou skvělé tréninky, mohla jsem trénovat na prudkých kopcích s těmi nejlepšími. V tréninku jsem se cítila dobře, zlepšovala jsem se. Bohužel jsem to nedokázala ukázat v závodě, ale cítím tam posun," uvedla česká lyžařka a snowboardistka, která se do Světového poháru vrátí začátkem prosince v rychlostních závodech v Lake Louise. "Těším se na ně a jsem ráda, že sezona už odstartovala," dodala.

Shiffrinová byla po prvním kole druhá za Gutovou-Behramiovou, ale ve druhém předvedla nejrychlejší jízdu a posunula se na první místo. Švýcarku porazila o 14 setin a připravila ji o třetí triumf v Söldenu a vyrovnání rekordu Slovinky Tiny Mazeové.

Šestadvacetiletá Shiffrinová si připsala třinácté vítězství v obřím slalomu v kariéře a celkový počet úspěchů zaokrouhlila na 70. Víc triumfů mají na kontě pouze Švéd Ingemar Stenmark (86) a Američanka Lindsey Vonnová (82).

Shiffrinová se také stala teprve čtvrtou lyžařkou, která dokázala vyhrát alespoň jeden závod Světového poháru v deseti sezonách za sebou. Před ní se to povedlo Švýcarce Vreni Schneiderové, Rakušance Renate Götschlové a Švédce Anje Pärsonové.

Světový pohár bude pokračovat v polovině listopadu paralelním obřím slalomem v Lech Zürsu.

Úvodní závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko): Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:07,22 (1:02,82+1:04,40), 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,14 (1:02,80+1:04,56), 3. Vlhová (SR) -1,30 (1:03,61+1:04,91), 4. Liensbergerová (Rak.) -1,39 (1:03,43+1:05,18), 5. Tivbergová (Nor.) -1,45 (1:04,26+1:04,41), 6. Hrovatová (Slovin.) -1,59 (1:03,78+1:05,03), 7. Grenierová (Kan.) -1,85 (1:03,54+1:05,53), 8. Worleyová (Fr.) -2,06 (1:04,45+1:04,83), 9. O'Brienová (USA) -2,31 (1:04,11+1:05,42), 10. Siebenhoferová (Rak.) -2,38 (1:04,71+1:04,89), ...v 1. kole 47. Ledecká (ČR) 1:06,65.