Obří slalom v Lienzu vyhrála francouzská lyžařka Worleyová

Lienz (Rakousko) - Francouzská lyžařka Tessa Worleyová vyhrála obří slalom v Lienzu a připsala si první vítězství v sezoně Světového poháru. Druhá byla držitelka velkého glóbu z minulé sezony Slovenka Petra Vlhová, třetí Sara Hectorová ze Švédska.

Worleyová se dočkala prvního vítězství od ledna a v obřím slalomu dokázala jako třetí žena v historii ovládnout patnáct závodů. Před ní se to podařilo Vreni Schneiderové (20) a Annemarie Moserové-Pröllové (16).

Dvaatřicetiletá Worleyová dnes vyhrála první kolo a ve druhém si triumf zajistila čtvrtým nejrychlejším časem. Vlhovou porazila o 30 setin sekundy, vítězka předchozího obřího slalomu v Courchevelu Hectorová zaostala za vítězkou o 38 setin.

O patnácté vítězství v obřím slalomu mohla usilovat také Američanka Mikaela Shiffrinová, vedoucí žena Světového poháru ale kvůli koronaviru v Rakousku nestartovala. Vedle olympijské šampionky nepustil covid na start i mistryni světa Laru Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska.

Jediná česká reprezentantka Elese Sommerová při premiérovém startu v obřím slalomu i v probíhající sezoně Světového poháru nedokončila první kolo. Sommerová se dosud v seriálu představila pouze ve slalomu, který je v Lienzu na programu ve středu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Lienzu

Ženy - obří slalom:

1. Worleyová (Fr.) 2:03,88 (1:03,21+1:00,67), 2. Vlhová (SR) -0,30 (1:03,62+1:00,56), 3. Hectorová (Švéd.) -0,38 (1:03,33+1:00,93), 4. Brignoneová (It.) -0,64 (1:04,33+1:00,19), 5. Mowinckelová (Nor.) -0,83 (1:03,50+1:01,21), 6. Bassinová (It.) -1,10 (1:04,03+1:00,95), 7. Rastová (Švýc.) -1,41 (1:04,05+1:01,24), 8. Holtmannová (Nor.) -1,43 (1:03,82+1:01,49), 9. Truppeová (Rak.) -1,53 (1:04,97+1:00,44), 10. Hrovatová (Slovin.) -1,61 (1:03,75+1:01,74), ...Sommerová (ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 280 b., 2. Hectorová 262, 3. Vlhová 235, 4. Worleyová 227, 5. Siebenhoferová (Rak.) 118, 6. Mowinckelová 110.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 750, 2. Goggiaová (It.) 657, 3. Vlhová 515, 4. Hectorová 398, 5. Brignoneová 392, 6. Siebenhoferová 341, ...44. Dubovská 71, 52. Ledecká (obě ČR) 51.