Obří slalom v Courchevelu vyhrála Italka Brignoneová

Courchevel (Francie) - Třetí obří slalom sezony Světového poháru vyhrála v Courchevelu italská lyžařka Federica Brignoneová a připsala si jedenácté vítězství v kariéře. Závod ve francouzském olympijském středisku nevyšel vedoucí ženě seriálu Mikaele Shiffrinové z USA, jež skončila až sedmnáctá.

Devětadvacetiletá Brignoneová zaznamenala první výhru v ročníku s náskokem čtyř setin sekundy před Minou Fürst Holtmannovou. Norka vyhrála první kolo a v druhé jízdě se držela v čele až do posledního mezičasu, v závěru ale klíčové setiny ztratila. I tak se čtyřiadvacetiletá lyžařka mohla radovat z prvních stupňů vítězů v kariéře.

"Byla jsem hodně agresivní. Nebyl to až takový problém, protože podklad dobře držel," uvedla Brignoneová, jež byla po prvním kole třetí. Ocenila výkon nepříliš známé Holtmannové, jejímž dosavadním maximem bylo čtvrté místo z úvodního závodu sezony v Söldenu. "Mina teď jezdí skvěle a v tréninku byla často rychlejší než já. Říkala jsem si, že když vyhraje, tak je prostě lepší, ale jsem ráda, že nakonec jsem vepředu já."

Třetí skončila s odstupem 44 setin Švýcarka Wendy Holdenerová a připsala si první pódiové umístění v obřím slalomu v kariéře. O čtyři setiny odsunula na čtvrté místo mistryni světa Petru Vlhovou ze Slovenska a ve stejném čase i olympijskou vítězku z Vancouveru Viktorii Rebensburgovou z Německa.

Aktuální olympijská vítězka v této disciplíně Shiffrinová skončila hluboko v poli poražených. Čtyřiadvacetiletá Američanka byla mimo hru už po prvním kole na 19. místě a celkově ztratila na vítězku 1,65 sekundy.

"Myslím, že nebylo nic špatně. Prostě jsem si jen myslela, že jedu rychleji. Nedá se říct, že když nevyhraju, tak jsem musela udělat chybu. Ostatní zkrátka byly rychlejší," řekla Shiffrinová, jež poprvé v sezoně skončila v technické disciplíně mimo stupně vítězů.

Světový pohár pokračuje o víkendu sjezdem a kombinací ve Val d'Isére.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Courchevelu

Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:12,59 (1:07,28+1:05,31), 2. Holtmannová (Nor.) -0,04 (1:07,15+1:05,48), 3. Holdenerová (Švýc.) -0,44 (1:07,52+1:05,51), 4. Vlhová (SR) -0,48 (1:07,31+1:05,76) a Rebensburgová (Něm.) -0,48 (1:07,66+1:05,41), 6. Hectorová (Švéd.) -0,59 (1:07,62+1:05,56), 7. Bassinová (It.) -0,77 (1:07,25+1:06,11), 8. Tvibergová (Nor.) -0,86 (1:08,28+1:05,17), 9. Schmotzová (Něm.) -0,89 (1:08,67+1:04,81), 10. Robinsonová (N. Zél.) -0,98 (1:07,64+1:05,93).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 10 závodů): 1. Brignoneová 225 b., 2. Holtmannová 159, 3. Bassinová 158, 4. Shiffrinová (USA) 154, 5. Worleyová (Fr.) 129, 6. Robinsonová 126.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 546, 2. Brignoneová 381, 3. Rebensburgová 311, 4. Vlhová 288, 5. C. Suterová (Švýc.) 225, 6. Holdenerová 221, ...14. Ledecká 151, 56. Dubovská 34, 62. Capová (všechny ČR) 21.