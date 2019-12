Obří slalom v Alta Badii vyhrál Kristoffersen a vede SP

Alta Badia (Itálie)/Val d'Isere (Francie) - Úřadující mistr světa Henrik Kristoffersen vyhrál obří slalom v Alta Badii a převzal vedení ve Světovém poháru. V tomto středisku triumfoval jako první norský lyžař, navíc oslavil jubilejní 20. triumf v seriálu, z toho čtvrtý v obřím slalomu. Do čela se Kristoffersen probojoval ze šesté příčky po prvním kole. Sjezd Světového poháru lyžařek ve Val d'Isere se kvůli sněžení a větru neuskutečnil.

Ještě mnohem větší skok než Kristoffersenovi se podařil Cyprienu Sarrazinovi. Francouz, který na předvánočních závodech v Alta Badii před třemi lety bez jedné hůlky senzačně ovládl paralelní obří slalom, dnes skončil druhý. Po 1. kole byl přitom až dvaadvacátý.

Sarrazin na norského favorita ztratil 31 setin. Třetí skončil Slovinec Žan Kranjec. "Před třemi lety jsem tady vyhrál, loni jsem se tady vážně zranil. Mám tenhle svah rád, ale tohle jsem nečekal," uvedl Sarrazin. Nejrychlejší muž prvního kola Nor Leif Kristian Nestvold-Haugen se propadl na 11. místo.

České lyžování dnes zastoupení nemělo. Vpředvečer Štědrého dne se v Alta Badii uskuteční ještě paralelní závod.

Ve Val d'Isere měla ve sjezdu Světového poháru lyžařek hájit vedení Ester Ledecká. Tři hodiny před plánovaným startem jej ale pořadatelé zrušili, neboť po nočním přívalu sněhu nezvládli trať upravit.

Sjezd se měl původně uskutečnit již v sobotu, ale počasí v Savojských Alpách lyžařkám nepřálo. Dnes měly dostat druhou šanci v 11:00. Zda bude závod nahrazen, zatím federace FIS neoznámila.

Ledecká si červené číslo vybojovala díky vítězství a čtvrtému místu v úvodních sjezdech sezony v kanadském Lake Louise. V jediném oficiálním tréninku ve Val d'Isere zajela dvojnásobná olympijská vítězka ve čtvrtek čtvrtý čas.

SP ve sjezdovém lyžování v Alta Badii:

Muži - obří slalom:

1. Kristoffersen (Nor.) 1:57,33 (58,95+58,38), 2. Sarrazin (Fr.) -0,31 (1:00,03+57,61), 3. Kranjec (Slovin.) -0,39 (59,00+58,72), 4. Kilde (Nor.) -0,46 (58,92+58,87), 5. Odermatt (Švýc.) -0,83 (58,76+59,40), 6. Schwarz (Rak.) -0,88 (58,91+59,30), 7. Windingstad -0,91 (59,43+58,81), 8. Braathen (oba Nor.) -0,92 (1:00,30+57,95) a Pinturault (Fr.) -0,92 (58,89+59,36), 10. Zubčič (Chorv.) -1,00 (59,28+59,05).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 9 závodů): 1. Kristoffersen 193, 2. Kranjec 170, 3. Ford (USA) 161, 4. Pinturault 146, 5. Faivre (Fr.) 129, 6. Nestvold-Haugen (Nor.) 110.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 343, 2. Kriechmayr (Rak.) 312, 3. Pinturault 296, 3. Kilde 274, 5. Mayer (Rak.) 257, 6. Paris (It.) 249.