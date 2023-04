Obří raketa společnosti SpaceX záhy po startu explodovala

Boca Chica (USA) - Obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX dnes odstartoval ke svému prvnímu testovacímu letu bez posádky, krátce nato však ve vzduchu explodoval poté, co se měla oddělit nosná raketa. SpaceX na twitteru uvedl, že systém potkalo "rychlé neplánované rozložení" a že technici budou nyní vyhodnocovat data ve snaze naplánovat další zkoušku. Společnost nicméně nehovoří o neúspěchu, neboť nosná raketa Super Heavy a kosmická loď Starship se poprvé společně vznesly do vzduchu.

Zatímco první pokus o start byl v pondělí na poslední chvíli odvolán kvůli problému při plnění paliva, při dnešním druhém pokusu už plnohodnotný odpočet doběhl do konce, byť s krátkou přestávkou. Systém dlouhý 120 metrů, který byl největším svého druhu, pak odstartoval z kosmodromu na jihu amerického státu Texas. Problém nastal asi po třech minutách, kdy se měl oddělit jeho nosný stupeň.

"Raketa se roztočila a pak bum, byla pryč," popsala událost reportérka zpravodajské společnosti BBC. Testovací let, který měl trvat asi 90 minut, tak skončil už přibližně po čtyřech minutách. V přímém přenosu společnosti SpaceX byl přesto slyšet jásot zaměstnanců.

"Starship zažil rychlé neplánované rozložení před rozdělením stupňů," uvedla americká firma na twitteru. "Při zkoušce tohoto druhu pramení úspěch z toho, co se dozvíme, a dnešní test nám pomůže zlepšit spolehlivost," dodala.

Starship je koncipován jako systém na opakované použití, který by mohl v budoucnu dopravit člověka na Měsíc a také na Mars. Při testovacím letu měl druhý stupeň obletět téměř celou Zemi a dopadnout do Tichého oceánu severně od Havajských ostrovů. Zakladatel SpaceX Elon Musk dříve uvedl, že by za úspěch považoval "cokoliv, co nepovede ke zničení startovací rampy".