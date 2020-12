Obří kruhy v Tokiu opět připomínají, že se blíží olympiáda

Tokio - V tokijském přístavu jsou zpátky obří olympijské kruhy, aby připomínaly konání her, které japonští pořadatelé byli nuceni o rok odložit kvůli pandemii koronaviru. Patnáct metrů vysoká a 32 metrů dlouhá konstrukce byla nainstalována zpět na původní místo poté, co byla před čtyřmi měsíci odstraněna kvůli údržbě a bezpečnostní kontrole.

V Tokiu stál monument původně od začátku roku a měl tam být až do slavnostního zakončení her. Po odkladu olympiády na příští rok byly kruhy na začátku srpna přemístěny do továrny v nedaleké Jokohamě k "očistě" a nyní budou na místě opět až do posledního dne olympiády 8. srpna 2021. Poté je nahradí logo paralympijských her.

"Tvrdě pracujeme na tom, abychom uspořádali olympijské hry tak, aby se při nich lidé cítili bezpečně. Instalace kruhů by měla nejen obyvatelům města připomenout, že se akce blíží a že se rozhodně uskuteční," uvedl zástupce tokijské radnice Acuši Janašimizu.

Olympijské hry mají začít 23. července. Japonská média nedávno uvedla, že jejich odložení bude pro pořadatele představovat dodatečné náklady ve výši zhruba 1,9 miliardy dolarů (41,6 miliardy korun). Opatření proti šíření koronaviru vyjdou podle odhadů na dalších 21 miliard korun. Do konce roku by měli organizátoři zveřejnit upravený rozpočet. Původně se počítalo s tím, že gigantická sportovní akce bude stát zhruba 13 miliard dolarů (284 miliard korun).