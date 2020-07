Obří hrášek v Brně upoutává na Festival Mendel

Brno - Na Moravském náměstí v Brně vedle jezdecké sochy Odvahy se dnes objevil obří hrášek. V průměru má sedm metrů a je tak vysoký zhruba stejně jako socha. Hrášek je upoutávkou na blížící se 200. výročí narození genetika Gregora Johanna Mendela a na letošní Festival Mendel, který se uskuteční od 17. do 19. července. Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Společně Jakuba Cardy, který festival organizuje, je cílem připomínání Mendela snaha dostat ho do povědomí v Česku co nejvíce a poukazovat na to, že to nebyl jen genetik, ale všestranný vědec, řekl při odhalení hrášku.

Mendel se narodil v roce 1822 a hlavně na Západě patří mezi nejznámější vědce historie jako zakladatel genetiky. "Anglická genetická společnost ho eviduje jako nejznámějšího genetika historie. Povědomí v Česku se o něm zvyšuje, ale je to na dlouho. Obří hrášek ve městě tak může lidi trknout, aby si na Mendela vzpomněli, případně aby se o něj začali zajímat," řekl Carda.

Popsal také, jak organizátoři festivalu přišli na obří hrášek, který vyrobila firma Kubíček, výrobce horkovzdušných balonů. "Nevěděli jsme, jestli budeme moct udělat kvůli covidu-19 festival jako každý rok. U nás není tolik známý a ve světě je známý právě díky tomu, že na hrachu přišel na genetiku. Přišlo nám fajn udělat něco zábavného, co by mohlo upoutat. Hrášek bude putovat městem po místech, kde projde hodně lidí," řekl Carda. Bude také u Mahenova divadla, už dnes odpoledne se přesune na Špilberk.

Upozornil, že Mendel jako všestranný vědec například jako první na světě popsal tornádo, které se v roce 1870 prohnalo Brnem. Byl také učitelem a včelařem.

Festival se uskuteční převážně na Mendlově náměstí a v přilehlém augustiniánském opatství. Jednou ze zajímavostí letošního festivalu je možnost izolovat si vlastní DNA.