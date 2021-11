Obraz Fridy Kahlo vydražili za rekordní sumu, překonal dílo Diega Rivery

New York - V aukční síni Sotheby's v New Yorku se za téměř 34,9 milionu dolarů (přes 778 milionů korun) vydražil obraz mexické malířky Fridy Kahlo. Je to dosud nejvyšší aukční cena za latinskoamerické umělecké dílo, poznamenala agentura Reuters. Dosavadní rekord držel obraz umělce Diega Rivery, se kterým měla Kahlo dlouholetý bouřlivý vztah. Jeho práce se před třemi roky prodala za 9,76 milionu dolarů (více než 217 milionu korun), píše server BBC News.

V úterý se v New Yorku vydražil za rekordní sumu obraz, který Kahlo nazvala "Diego y Yo" (Diego a já). Podle BBC News je to jeden z jejích posledních autoportrétů, který namalovala v roce 1949. Zachycuje ji v slzách a s obličejem manžela Diega Rivery na jejím čele. Dílo se naposledy dražilo v roce 1990, kdy se prodalo za 1,4 milionu dolarů, což by po inflaci v dnešní době činilo téměř tři miliony dolarů (takřka 67 milionů korun).

List The New York Times s odvoláním na mluvčího aukční síně napsal, že novým kupcem je Eduardo F. Costantini, zakladatel muza v Buenos Aires. Obraz koupil do své soukromé kolekce.

Frida Kahlo se narodila v roce 1907 v metropoli Mexika. V mládí ji postihla řada tragických událostí - prodělala těžkou dětskou obrnu a v 18 letech utrpěla vážné zranění při nehodě autobusu. Musela podstoupit na 35 operací páteře a pánve. Silné bolesti a deprese způsobené úrazem ji pronásledovaly až do konce života.

V době rekonvalescence se začala více věnovat výtvarnému umění. Proslula později zejména intimními autoportréty, ve kterých se odrážela její bolest a izolace. Do svých obrazů promítala rovněž lásky, zrady nebo politické zapálení. Jako mnozí surrealističtí umělci aktivně podporovala komunismus. Vedle vztahu s Riverou prožila i milostnou aféru s komunistickým revolucionářem Lvem Trockým. Zemřela v roce 1954, ve svých 47 letech.