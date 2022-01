Obrat tuzemských aukčních síní loni podle odhadu vzrostl o 40 pct na 1,4 mld. Kč

PR/Adolf Loos Apartment and Gallery

Ilustrační foto - Erotická kresba z roku 1932 od malířky Toyen se 27. listopadu 2021 na aukci v Praze vydražila za 2,057 korun. PR/Adolf Loos Apartment and Gallery

Praha - Sběratelé a investoři na českých aukcích výtvarného umění podle prvních propočtů expertů loni utratili přibližně 1,4 miliardy korun. Obchody se tak zřejmě vracejí na úroveň před pandemií nemoci covid-19. V roce 2019 činil obrat aukcí 1,405 miliardy korun. Loni, tedy v prvním roce pandemie, to byla zhruba miliarda korun. ČTK to dnes řekla Tereza Koucká ze serveru Artplus.cz, který se věnuje trhu s uměním.

Trojici nejúspěšnějších let z hlediska trhu s uměním činí roky 2016, 2017 a 2019. Předloňskou jarní aukční sezonu poznamenala pandemie covidu a do konce května utratili sběratelé a investoři jen 90 milionů korun. Bylo to o 470 milionů, respektive o 84 procent méně než ve stejném období předchozího roku. Opatření proti šíření koronaviru vedla ke zrušení či odložení řady aukcí.

Další vlny pandemie už aukční trh tolik neovlivnily a loňské první pololetí dokonce přineslo rekordní obrat na sálových aukcích, který činil 846 milionů korun. Výsledek za celý rok 2021 se může podle odhadu pohybovat kolem 1,4 miliardy korun.

Rekordní už je ale souhrnná částka za deset nejdražších aukčních položek roku 2021. K jejich koupi by případný zájemce potřeboval přes 370 milionů korun, o 30 milionů více než za Top 10 roku 2020. Nejdražším dílem roku vydraženým za bezmála 80 milionů korun se stal obraz Cirkus malířky Toyen prodaný v dubnu u Adolf Loos Apartment and Gallery.

V Top 10 figurují kromě Toyen, která je v žebříčku zastoupena pěti obrazy, ještě František Kupka a Emil Filla se dvěma položkami, jednu malbu zde pak má Jan Preisler.

Z aukčních síní se na prodeji deseti nejdražších položek podílely pouze Galerie Kodl, na kterou ze sumy 370 milionů korun připadlo 194,9 milionu korun za šest prodaných položek, a Adolf Loos Apartment and Gallery, která má v desítce nejdráže prodaných děl čtyři položky za 175,8 milionu korun.

Tabulka: Deset nejdráže prodaných děl na aukcích v ČR v roce 2021 (ceny jsou včetně aukční přirážky, která se u různých aukčních síní liší)

Pořadí Autor Dílo Cena v mil. Kč 1. Toyen Cirkus 79,56 2. František Kupka Člověk a Země (soubor 106 ilustrací) 51,12 3. Toyen Serenáda 49,005 4. Toyen Noční slavnost 36,48 5. Emil Filla Hlava starého muže 32,4 6. Toyen Jarmark 30,24 7. Jan Preisler Tři dívky v lese 29,04 8. František Kupka Koupání 25,2 9. Emil Filla Zápas 19,44 10. Toyen Dýchání spánku 18,15

zdroj: Artplus.cz