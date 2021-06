Obrat českých herních studií loni stoupl o 17 pct na 5,3 miliardy

Praha - Obrat tuzemských firem zabývajících se vývojem počítačových her loni vzrostl o 17 procent na 5,32 miliardy korun. Letos by měl stoupnout o další desetinu na 5,8 miliardy. Uvedli to zástupci Asociace českých herních vývojářů na dnešní tiskové konferenci.

"Hernímu průmyslu se dařilo nejen kvůli pandemii, ale je to i důsledkem toho, že několik her dosáhlo světových úspěchů. Letos by se situace měla vrátit do normálu a odvětví poroste zhruba desetiprocentním tempem," uvedl předseda asociace Pavel Barák. Na 44 procent studií neměla pandemie koronaviru žádný nebo neutrální vliv, 18 procent firem uvádí spíše pozitivní dopad a 38 procent uvedlo, že převládá spíš negativní vliv.

Loni čeští vývojáři vydali dohromady 58 her, z toho 16 bylo uvedeno ne zcela dokončených, tedy ve stádiu tzv. early acces, a vedle toho vyšlo 40 přídavků a rozšíření k již existujícím hrám. V přípravě je 182 herních titulů. Dvě třetiny firem se zaměřují na hry pro PC a konzole, přes 40 procent na mobilní hry. Nejúspěšnější tituly byly Beat Saber, Arma3, DayZ a American Truck Simulator.

V Česku působí 118 herních studií, z toho sedm vzniklo v minulém roce. Zaměstnávají dohromady 2074 pracovníků, což je meziroční nárůst o 18,5 procenta. Loni tak v oboru vzniklo 330 nových pracovních pozic. Okolo 73 procent studií zaměstnává do deseti lidí, velká studia nad 50 zaměstnanců tvoří sedm procent z celkového počtu. Okolo 53 procent firem působí v Praze a 24 procent v Brně. Každý třetí pracovník v herním průmyslu je cizinec.

Studia odhadují, že letos vytvoří 380 nových pracovních míst. Při nabírání lidí je největší problém obsadit pozici programátora, grafika, ilustrátora nebo herního designéra.