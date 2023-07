Obranná smlouva s USA dá ČR další bezpečnostní záruky, hájila ji Černochová

Praha - Obranná smlouva se Spojenými státy dává Česku další bezpečnostní záruku, řekla poslancům při dnešním schvalování dohody ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Rovněž podle opozičního hnuti ANO, s jehož stanoviskem vystoupil Radek Vondráček, smlouva prohlubuje bezpečnost a navazuje na české členství v Severoatlantické alianci. Kriticky se k dokumentu opět staví opoziční hnutí SPD. Podle předsedy poslanců tohoto hnutí Radima Fialy je smlouva nerovná a nerovnovážná a Česko je v ní slabší a podřízenou stranou.

Dohoda podle Černochové dokládá vysokou úroveň česko-amerických vztahů. Cenná je podle ní i kvůli nynější bezpečnostní situaci v souvislosti s ruskou vojenskou agresí vůči Ukrajině, když podle ministryně Evropu ohrožuje největší válečný konflikt od druhé světové války. "V této situaci se bez silného spojenectví s dalšími demokratickými zeměmi neobejdeme," zdůraznila Černochová.

Naopak SPD žádá ke smlouvě celostátní referendum či aspoň její schvalování ústavní, třípětinovou parlamentní většinou, protože podle Fialy znamená zásah do svrchovanosti. "Vzdáváme se v ní jako stát například práva stíhat trestné činy, které spáchají američtí vojáci na českém území, včetně případů, kdy jejich obětí bude český občan," řekl. Předseda klubu SPD vyzýval k tomu, aby Česko neuzavíralo zásadně nevýhodné smlouvy.

"SPD říká jasné 'ne' americkým vojákům a cizím základnám v České republice," zopakoval lídr SPD Tomio Okamura. Vládní strany ani ANO podle něho nešly s tímto tématem do voleb a protože má kabinet v Parlamentu pohodlnou většinu, může nechat dlouhodobější přítomnost amerických ozbrojených sil v Česku schválit.

Vondráček označil za demagogická tvrzení, že smlouva představuje nový "zvací dopis", nebo naopak že její odpůrci jsou pátou kolonou Kremlu. Představil poslancům doprovodné usnesení navrhované ANO, kterým by Sněmovna uvedla, že uzavření dohody znamená prohloubení praktické obranné spolupráce se Spojenými státy a přispívá k vyšší bezpečnosti Česka. Dolní komora by také zdůraznila, že případná přítomnost amerických vojáků by byla v Česku možná jen se souhlasem ČR a dohoda nedává právo budovat v Česku bez souhlasu americké vojenské základny ani nezakládá právo na rozmístění jaderných zbraní v ČR. Černochová potvrdila, že koalice návrh usnesení podpoří, jde podle ní o jasný vzkaz dolní komory veřejnosti.

Sněmovní závěrečnou debatu nejprve ovládli řečníci s právem přednostního vystoupení, běžná diskuse začala po skoro dvou hodinách od zahájení projednávání smlouvy. Do běžné diskuse se aktuálně hlásí desítka poslanců, v drtivé většině z SPD. Sněmovna už na návrh koalice rozhodla, že schvalování dohody se bude moci v případě potřeby protáhnout i přes noc. Úvodní kolo projednávání obranné smlouvy trvalo zhruba 5,5 hodiny.

Senát dohodu schválil minulý týden. Po stejném kroku dolní komory bude moci završit ratifikaci dokumentu podpisem prezident Petr Pavel.