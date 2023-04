Obrannou dohodu ČR s USA by měla vláda projednat v dubnu

Praha - Dohodu mezi Českem a Spojenými státy o obranné spolupráci (DCA) by měla projednat vláda v dubnu, řekla v dnešním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Nyní se čeká na závěrečné jazykové odsouhlasení americkou stranou, uvedla. Veřejnost seznámí s textem po schválení dohody kabinetem, podle bývalého ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO) je to pozdě.

Vyjednávači dokončili pracovní návrh smlouvy v únoru. Dokument má podle Černochové 40 stran, zabývá se například možnou přítomností amerických vojáků v ČR nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Ministryně zdůraznila, že nepovede ke zřízení americké vojenské základny v Česku, přítomnost amerických vojáků v Česku nadále budou schvalovat obě komory Parlamentu.

Text podle Černochové nyní posuzují jazykově v USA. "Podle ubezpečení amerického velvyslance by to měla být záležitost několika dní," řekla Černochová. Následně dohodu projedná kabinet a ministryně ji zveřejní. Po posouzení vládou ji mají podepsat Černochová a její americký protějšek Lloyd Austin. Poté dokument k ratifikaci dostanou obě komory Parlamentu a k podpisu prezident.

Metnar kritizoval, že jednání bylo v utajeném režimu. Předcházet podpisu by měla daleko širší diskuse, míní. Černochová řekla, že takový postup je běžný a ve vyjednávání si nebylo možné počínat jinak. Metnar nechtěl předbíhat, jak se ke smlouvě postaví ANO ve Sněmovně. "Nemůžu dát ujištění, jak to bude probíhat, dokud jsem to nečetl," uvedl.

Smlouvu DCA nebo její ekvivalent má s USA aktuálně z 29 aliančních zemí uzavřeno 24 států. Kromě ČR o ní jedná i Dánsko, se svým vstupem do NATO ji připravují i Finsko a Švédsko. Z východních členů aliance je ČR poslední zemí, která nemá podobnou smlouvu uzavřenou. Maďarsko ji přijalo před dvěma lety. Na Slovensku schvalování provázela ostrá vnitropolitická diskuse.