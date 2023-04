Obránce Zábranský cítí další pokroky a touží po první velké reprezentační akci

Frankfurt nad Mohanem - Bohatší o další rok zkušeností z finské hokejové ligy bojuje obránce Libor Zábranský v přípravě na mistrovství světa Libor Zábranský. Dvaadvacetiletý hráč si dnes v rozhovoru s novináři po tréninku ve Frankfurtu nad Mohanem pochvaloval, jak se zlepšuje, mrzel ho však neúspěch týmu - Jukuritu utekly vyřazovací boje o jediný bod. Nyní chce Zábranský zabojovat o svou první velkou reprezentační akci.

"Sezona byla zase trošku jiná oproti minulému roku, kdy jsme vlastně od prosince lize dominovali. Tenhle rok se nám to bohužel nepotkalo a play off nám o bod uteklo, což se bralo jako neúspěch. Určitě jsme na to měli, abychom do play off šli. Ale byla tam nepovedená série, také nějaká zranění a nepovedlo se nám to," mrzelo Zábranského.

S týmem Jukuritu si prožil velké zklamání. "Bylo to hrozný. Hráli jsme poslední zápas na ledě Kärpätu, který hrál o přímý postup do čtvrtfinále. Na ledě jsme jasně dominovali, vedli jsme po dvou třetinách 4:0 a všichni byli nadšení, že tam šance je. Jenže pak nám přišla zpráva o tom, že KooKoo, s nímž jsme soupeřili, vysoko vede v Turku. Místo radosti přišlo zklamání," připomněl Zábranský finiš základní části.

"Ale uteklo nám to v lednu, nebylo to o tom, že bychom vše ztratili v posledním kole. Ke konci jsme to tlačili do kopce, udělali všechno pro postup, ale bohužel to nevyšlo," dodal.

Sám se cítil zase o poznání lépe než během předchozího ročníku, který byl pro něj první ve Finsku. "Měli jsme tam zranění i v obraně, já měl zase trošku větší roli a hrál o dvě tři minutky víc. Bylo tam dokonce období, kdy jsem hrál přes dvacet minut za zápas a nejvíce ze všech beků. To jsem se cítil fantasticky," pochvaloval si syn asistenta reprezentačního kouče a šéfa brněnské Komety Libora Zábranského staršího.

Cítil, že i očekávání od trenérů už byla vyšší. "Doufám, že jsem ta očekávání alespoň trochu splnil a byli spokojení," řekl brněnský rodák. "Po té osobní stránce si myslím, že tam byl zase nějaký další posun, i když člověk se může samozřejmě pořád zlepšovat. Jak nám to ale nevyšlo z té týmové stránky, tak to přebylo ty dojmy osobní," přiznal Zábranský.

Dobré osobní pocity z ročníku, v němž naskočil do 57 zápasů a připsal si 15 bodů za tři branky a 12 asistencí, si chce přenést i do národního týmu.

"Tím, jak je finská liga kvalitní, se člověk logicky cítí líp s vědomím, že tu ligu zvládne. Pak se to snažíte prodat i tady, ale je to hlavně o tom, aby člověk udělal to nejlepší pro tým, osobní věci jdou bokem. Moc jsem se těšil, hrozně rád přijedu vždy, když je možnost. Jsem ještě mladý a každý zápas i trénink je pro mě obrovskou zkušeností," prohlásil Zábranský.

Neznamená to ale, že by ho nelákal vrchol sezony v podobě MS ve Finsku a Lotyšsku. "Kdyby sem někdo jel s tím, že se nechce dostat na mistrovství světa, bylo by to asi špatně. Podle mého to má v hlavě každý. Každý se snaží ukázat a věří, že si šampionát zahraje. Je ale třeba jít den po dnu, je to ještě daleko. Každý maká naplno a bude to jen o tom, jak bude každý z nás hrát."

Po návratu ze severu Evropy odpočíval u hokeje. "Skončili jsme brzo, tak jsem pak sledoval Kometu v play off a chodil na zápasy. To bylo dobré, že jsem stihl atmosféru v Brně. Sledoval jsem, jak si kluci vedou, po celý rok. Myslím, že v play off hráli velice dobře a mohli Vítkovice klidně udělat, ale bohužel to nevyšlo," mrzelo ho.

"Dal jsem si tedy týden volno a pak do toho zase skočil, protože pak není lehké naskočit do dvoufázových tréninků rovnou bez nějaké přípravy," uvedl Zábranský.

V Jukuritu pokračovat nebude, dvouletá smlouva mu skončila. "Už jsem domluvený jinde," řekl Zábranský, ale neprozradil, kam má namířeno. "Nechal bych si to pro sebe. V pondělí se to bude zveřejňovat," dodal.