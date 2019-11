Obránce Walker musel do branky a pomohl City k remíze v LM

Londýn - S velmi nezvyklou rolí se ve středečním utkání fotbalové Ligy mistrů s Bergamem vyrovnat Kyle Walker. Obránce Manchesteru City utkání v Miláně začal na lavičce, a když se v závěru dostal na hřiště, šel rovnou do branky místo vyloučeného Claudia Brava. A nevedl si vůbec špatně, chytil přímý kop a pomohl anglickému celku k remíze 1:1.

V brance Manchesteru City začala obvyklá jednička Ederson, kterého však kvůli zranění po přestávce vystřídal Bravo. Náhradní gólman však v 81. minutě dostal červenou kartu za faul mimo vápno na Josipa Iličiče, takže Walker zamířil rovnou z lavičky do branky.

Okamžitě čelil přímému kopu, se kterým si však nadvakrát poradil. "Občas si na tréninku dělám z brankářů legraci a říkám jim, aby to nevyráželi. Ale jak jsem se dneska přesvědčil, někdy opravdu potřebujete dva doteky, abyste míč chytili," citovala Walkera britská média.

"Ale žerty stranou, přijeli jsme si sem pro vítězství, nebo pro bod. A vzhledem k tomu, jak zápas probíhal, je to dobrý bod," uvedl Walker. Anglický reprezentant už si poté žádný zákrok nepřipsal, protože Manchester City závěr zápasu i v oslabení kontroloval.

Hosté přitom neměli daleko k vítězství, které by jim zajistilo postup do osmifinále. Už v sedmé minutě je poslal do vedení Raheem Sterling a v závěru zápasu mohl Gabriel Jesus přidat z penalty druhý gól. Ale nedal a nováček z Bergama si připsal první bod v Lize mistrů.

"Musíme před Bergamem smeknout. Zeptejte se jiných italských týmů, jak je těžké s Atalantou hrát. Takže sebrat jim ve dvou zápasech čtyři body, zejména s ohledem na všechna naše zranění, je pro nás velký úspěch," připomněl trenér Manchesteru City Pep Guardiola domácí vítězství 5:1.