Obránce Walker chytal v LM, Rodrygo si hattrickem splnil sen

Londýn/Madrid - S velmi nezvyklou rolí se ve středečním utkání fotbalové Ligy mistrů s Bergamem vyrovnat Kyle Walker. Obránce Manchesteru City utkání v Miláně začal na lavičce, a když se v závěru dostal na hřiště, šel rovnou do branky místo vyloučeného Claudia Brava. A nevedl si vůbec špatně, chytil přímý kop a pomohl anglickému celku k remíze 1:1. Osmnáctiletý útočník Rodrygo Goes z Realu Madrid si hattrickem v Lize mistrů proti Galatasarayi splnil sen, trenéra Zinédina Zidana ale nepřekvapil.

V brance Manchesteru City začala obvyklá jednička Ederson, kterého však kvůli zranění po přestávce vystřídal Bravo. Náhradní gólman však v 81. minutě dostal červenou kartu za faul mimo vápno na Josipa Iličiče, takže Walker zamířil rovnou z lavičky do branky.

Okamžitě čelil přímému kopu, se kterým si však nadvakrát poradil. "Občas si na tréninku dělám z brankářů legraci a říkám jim, aby to nevyráželi. Ale jak jsem se dneska přesvědčil, někdy opravdu potřebujete dva doteky, abyste míč chytili," citovala Walkera britská média.

"Ale žerty stranou, přijeli jsme si sem pro vítězství, nebo pro bod. A vzhledem k tomu, jak zápas probíhal, je to dobrý bod," uvedl Walker. Anglický reprezentant už si poté žádný zákrok nepřipsal, protože Manchester City závěr zápasu i v oslabení kontroloval.

Hosté přitom neměli daleko k vítězství, které by jim zajistilo postup do osmifinále. Už v sedmé minutě je poslal do vedení Raheem Sterling a v závěru zápasu mohl Gabriel Jesus přidat z penalty druhý gól. Ale nedal a nováček z Bergama si připsal první bod v Lize mistrů.

"Musíme před Bergamem smeknout. Zeptejte se jiných italských týmů, jak je těžké s Atalantou hrát. Takže sebrat jim ve dvou zápasech čtyři body, zejména s ohledem na všechna naše zranění, je pro nás velký úspěch," připomněl trenér Manchesteru City Pep Guardiola domácí vítězství 5:1.

Rodrygo si hattrickem v Lize mistrů splnil sen

Lepší domácí debut v Lize mistrů si útočník Rodrygo Goes těžko mohl představit. Osmnáctiletý brazilský fotbalista ve středu proti Galatasarayi Istanbul pomohl Realu Madrid třemi góly k vítězství 6:0 a stal se druhým nejmladším střelcem hattricku v soutěži.

Rodrygo měl už v sedmé minutě na kontě dva góly, rychleji se dvakrát v Lize mistrů dosud žádný hráč netrefil. Hattrick završil v nastavení, kdy upravil na konečných 6:0. Ve věku 18 let a 301 dnů se stal druhým nejmladším třígólovým střelcem v historii soutěže. Prvenství drží legenda madridského celku Raúl z října 1995.

"Slyšet fanoušky po závěrečném hvizdu skandovat moje jméno, to byl splněný sen," řekl Rodrygo. "Mám obrovskou radost a navíc to byl skvělý zápas pro celý tým. Všechno teď jde nějak až moc rychle, takže musím zůstat v klidu a dál tvrdě pracovat," přidal bývalý hráč Santosu, jenž už si vysloužil označení nový Neymar.

Rodryga po zápasech chválili nejen spoluhráči, ale také trenér Zinédine Zidane. "Jeho výkon mě nepřekvapil. Má od všeho něco. Je inteligentní, pracuje na sobě a velmi rychle se učí. Fyzicky na tom ještě není nejlépe, ale co se týče techniky, tak s míčem umí naprosto všechno," prohlásil.

"Je mu jen osmnáct, ale nemá z ničeho strach. Líbí se mi, když mladí fotbalisté hrají takhle," uvedl útočník Karim Benzema, který se na výhře podílel jedním gólem a skóroval v patnácté sezoně Ligy mistrů za sebou. Něco podobného dokázal jen Lionel Messi z Barcelony.