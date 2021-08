Obránce Svozil uzavřel v NHL tříletou smlouvu s Columbusem

Columbus (USA) - Osmnáctiletý obránce Stanislav Svozil podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Columbusem. Blue Jackets si ho vybrali při letošním draftu ve třetím kole z celkově 69. místa. Talentovaného hokejistu, jenž odehrál poslední dvě sezony za extraligové Brno a odbyl si i premiéru v reprezentačním A-týmu, brzká dohoda s klubem příjemně překvapila.

Svozil si v uplynulém ročníku připsal v extralize ve 38 zápasech včetně play off tři body za gól a dvě asistence. V domácí nejvyšší soutěži má na kontě celkem 79 zápasů a osm bodů (3+5). Při výběru talentů do NHL byl letos nejvýše vybraným český hráčem a podpisem smlouvy udělal další krok k naplnění snu o působení v nejlepší hokejové lize světa.

"Popravdě jsem úplně nečekal, že smlouvu dostanu. Spíš jsem si myslel, že si budu muset počkat. O to víc jsem rád, že se to povedlo. Jsem za to strašně šťastný, je to skvělý začátek kariéry. Teď je na mně, abych jim důvěru vrátil svými výkony," řekl Svozil v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje. "Poděkovat bych chtěl všem, kteří k tomuto postupnému kroku pomohli. Stále je to ale jen začátek cesty, první krůček k mému snu hrát NHL. Rozhodně není nic hotového," dodal.

"Standa je teprve čtvrtým hráčem z letošního draftu, který podepsal nováčkovský kontrakt. Podpis smluv mladých hráčů není standardně jednoduchou záležitostí, roli hraje mnoho proměnných včetně pozice na draftu, plánu sportovního rozvoje i situace celé organizace. Columbus nejen podpisem kontraktu prokázal, jak moc věří ve Standův potenciál," domnívá se Robert Spálenka, šéf hokejové sekce Sport Investu.

"Ve všech dosavadních diskuzích se shodujeme v plánování jeho dalšího směřování, v pojmenování silných stránek i oblastí, na který bude muset zapracovat. V očích Columbusu byl Standa na letošním draftu mnohem výše a byli velmi příjemně překvapeni, že na něj v rámci výběru dosáhli," dodal Spálenka.

Svozil už byl v kontaktu s bývalou hvězdou NHL a současným šéfem hráčského rozvoje Blue Jackets Rickem Nashem či útočníkem Jakubem Voráčkem, jenž se do Ohia vrací po deseti letech.

"Oba mi volali po draftu a moc mě to potěšilo. I díky tomu cítím, že se pomalu řadím mezi ně. Oni nám mladým klukům teď chtějí pomoci v naší cestě, abychom je jednou mohli následovat. V minulosti také byli v naší roli. Třeba Kuba Voráček mi nabídl, že kdykoliv budu cokoliv potřebovat, že se nemám bát mu zavolat, že mi rád se vším poradí. Za tuhle pomocnou ruku jsem opravdu rád, moc si toho vážím," zdůraznil Svozil.

V nejbližší době ho čeká kemp reprezentační dvacítky. "Na konci srpna nás čeká turnaj čtyř zemí v Hodoníně. Po něm bych měl na začátku září letět do zámoří. To se bude ještě upřesňovat, ale určitě bych chtěl letět co nejdříve a připravit se na kempy. Už se tam hrozně těším," řekl Svozil.

Jasno však zdaleka nemá o příští sezoně. Bude se teprve rozhodovat, zda naskočí rovnou do NHL, nižší AHL nebo juniorské WHL. "Teď spíš čekám, že začnu v juniorce, abych se trochu oťukal, zvykl si na zámořský hokej a zdokonalil se v jazyce. Pak se uvidí. Ale samozřejmě se pořád může stát cokoliv," dodal Svozil.

"Standu čeká tréninkový kemp, kde na něj čeká obrovská hráčská kvalita i náročný trenérský tým. Svým talentem i herními dispozicemi je jednoznačně prototypem moderního obránce v NHL, ale čeká ho ještě hodně práce. Variantou je, že by hned první sezonu odehrál v AHL, nicméně osobně by se mi líbil rok v juniorské soutěži. Pro CHL jsme zajistili draftování týmem Regina Pats, v jehož dresu by se setkal s generačním talentem Connorem Bedardem," přiblížil Spálenka.