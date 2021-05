Obránce Šustr a útočník Blümel doplnili českou soupisku na MS

Riga - Obránce Andrej Šustr a útočník Matěj Blümel byli dnes dopsáni na soupisku českých hokejistů na mistrovství světa v Rize. Podle asistenta trenéra Jaroslava Špačka se oba hned zařadí do sestavy ve večerním utkání se Švýcarskem (19:15 SELČ).

V brance se představí stejně jako v pátečním úvodním duelu s Ruskem (3:4) Šimon Hrubec. "Doskočí do sestavy i (obránce Lukáš) Klok a celý útok Lenc, Špaček, Stránský," řekl Špaček v on-line rozhovoru s novináři.

Vedle Šustra, Kloka a Blümela si prožijí první start na MS v Rize Radan Lenc a Matěj Stránský. Michael Špaček v duelu se sbornou nechyběl.

Přesné složení sestavy zatím Špaček neprozradil. Jisté je, že gólman Roman Will bude sledovat duel se Švýcary stejně jako v pátek ze střídačky a opět bude chytat jednička Hrubec. "Věříme mu a věříme, že nás dovede dneska k vítězství," doplnil Špaček.

Doufá v první úspěch na turnaji poté, co s Ruskem Češi ztratili zápas 19 sekund před koncem, kdy rozhodl útočník Michail Grigorenko. "Nebyla to vůbec naše hra a nepředváděli jsme to, co jsme chtěli hrát a nacvičovali posledních sedm osm týdnů. Vůbec jsme nedodržovali, co jsme měli. I když jsme sahali po bodu, tak si myslím, že to byl náš nejhorší zápas od začátku přípravy," uvedl Špaček.

V kádru kouče Filipa Pešána je sedmadvacet hráčů, volné zůstává poslední místo. Nezapsaný z nominovaných hokejistů pro turnaj v Lotyšsku už je jen třetí brankář Petr Kváča z Liberce.

Ve čtvrtek zařadil Pešán s asistenty Martinem Strakou a Špačkem pětadvacet svěřenců. Teď mají na soupisce už dva brankáře, devět obránců a šestnáct útočníků.

Třicetiletý Šustr z Kunlunu z KHL si zahraje poprvé na mistrovství světa, ale už reprezentoval na Světovém poháru v roce 2016 v Torontu. O deset let mladší benjamínek Blümel z Pardubic, účastník loňského domácího mistrovství světa dvacítek v Ostravě, se stal v českém výběru jedenáctým debutantem na velké mezinárodní akci.

Dalšími jsou gólman Will z Čeljabinsku, obránci Klok z Raumy, Libor Hájek z New York Rangers, a útočníci Lenc s Adamem Musilem z Liberce, Stránský se Špačkem z Třince, Filip Zadina z Detroitu, Jakub Flek z Karlových Varů a Jiří Smejkal z Tappary Tampere. Rozšířit tento počet může ještě čekající Kváča.