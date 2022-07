Obránce Šulák se vrací do KHL, bude znovu hájit barvy Vladivostoku

Vladivostok (Rusko) - Reprezentační obránce Libor Šulák se vrací do Kontinentální hokejové ligy. Podle informací serveru hockeynews.se bude hrát znovu za Vladivostok, kde působil před odchodem do švédského Örebro v polovině února. S Admiralem má stále platný kontrakt, smlouvu do dubna 2023 prodloužil v lednu.

Osmadvacetiletý Šulák je druhým českým hokejistou, který se navzdory invazi Ruska na Ukrajinu rozhodl vrátit do KHL, již většina zahraničních hráčů opustila. První byl útočník Rudolf Červený, ačkoliv jeho příchod do KHL nebyl ještě oficiálně potvrzen. Podle informací, které před měsícem přinesl server Sport-Express, se bývalý reprezentant dohodl na angažmá rovněž s Vladivostokem.

Šulák byl v minulé sezoně dokonce kapitánem Admiralu. Ve 49 utkáních si připsal 26 bodů za osm branek a 18 asistencí. V KHL ale byla po přerušení před olympiádou v Pekingu, kde byl Šulák členem českého výběru, předčasně ukončena základní části a Vladivostok se do play off nedostal.

Díky dohodě s Örebro mohl pokračovat v sezoně na klubové úrovni. Na severu Evropy odehrál včetně play off 19 zápasů a zaznamenal 12 bodů (3+9).

V Chabarovsku je smluvně vázán další bek Michal Jordán, který loni v květnu prodloužil smlouvu o dva roky.