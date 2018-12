New York - Obránce Radim Šimek se prvním gólem v NHL, který se nakonec ukázal jako rozhodující, podílel na triumfu San Jose 5:2 nad New Jersey a byl vyhlášen třetí hvězdou pondělního souboje. Premiérovou nahrávku v soutěži si u jeho trefy připsal Lukáš Radil. Jejich spoluhráč Tomáš Hertl se podruhé za sebou zapsal do statistik brankou a asistencí.

Šimkova velká chvíle přišla ve 28. minutě, kdy mu Radil přihrál od hrazení na modrou čáru. Šestadvacetiletý bek střelou zápěstím překonal gólmana Keitha Kinkaida, jenž měl zakrytý výhled.

Vítězný gól Radima Šimka:

Extraligový šampion s Libercem z roku 2016 zvýšil na 3:1 a navázal tak na Radila, jehož první gól v soutěži v předcházejícím zápase na ledě Arizony byl rovněž vítězný. Šimek v úvodních 27 zápasech plnil roli náhradníka a premiéru v NHL si jako pátý český debutant v této sezoně odbyl počátkem prosince. Premiérové trefy se dočkal v pátém zápase.

"Možná jsem měl trochu štěstí, protože brankář asi nic neviděl. Je to skvělý pocit, z prvního gólu mám velkou radost. Užiju si ho s přítelkyní," řekl Šimek, který si vylepšil statistiku plus/minus o tři kladné body.

Na šanci v sestavě Sharks čekal dlouho. S klubem podepsal roční kontrakt už v květnu 2017, ale uplynulou sezonu strávil v týmu San Jose Barracuda v nižší AHL, kde v 67 duelech základní části zaznamenal 27 bodů za sedm gólů a 20 nahrávek. Přestože se mu nepovedlo prosadit do prvního týmu, smlouvu prodloužil o dva roky.

Trpělivost se mu vyplatila, což dokládají i slova kouče Petera DeBoera. "Hraje výborně. Nedokážu si vybavit, že by se mu něco nepovedlo. Je to veterán, už má zkušenosti a jako hráč i člověk si věří," řekl kanadský trenér.

Dvakrát se za domácí prosadil Timo Meier, k jehož prvnímu gólu pomohl výbornou defenzivní prací Hertl. Odchovanec Slavie ve vlastním obranném pásmu vypíchl zadákovi Samimu Vatanenovi puk, švýcarský útočník Meier si najel až do pravého kruhu a střelou na vzdálenější tyč srovnal na 1:1. Hertlova devátá trefa v ročníku přišla v 55. minutě v početní výhodě, kdy otočkou dorazil kotouč za Kinkaida.

Gól Tomáše Hertla:

Kapitán Tampy Bay Steven Stamkos dovedl své mužstvo třemi brankami k výhře 6:3 nad New York Rangers. Devátý hattrick v kariéře dovršil v 51. minutě ranou bez přípravy z mezikruží, na kterou mu nabil Ondřej Palát.

"Vím, že už nějaká chvilka od posledního hattricku uplynula. Nechci znát přesné datum, neříkejte mi ho," smál se po zápase Stamkos, pro něhož šlo o první třígólový večer od 13. října 2014. Dvojnásobný nejlepší kanonýr ligy překonal hranici 700 bodů, což se před ním v dresu Lightning povedlo jen Martinu St. Louisovi (953) a Vincentu Lecavalierovi (874). Zároveň se stal prvním hráčem z draftu 2008, který dosáhl tohoto milníku.

Po Stamkosově trefě na 5:2 Rangers snížili, když přečíslední dva na jednoho vyřešil útočník Filip Chytil přihrávkou na zakončujícího Jespera Fasta. Zbylé dvě branky Newyorčanů přidal útočník Kevin Hayes.

Sedmý triumf Tampy Bay v řadě zpečetil do prázdné branky druhým gólem večera centr Anthony Cirelli. Floridský celek s 49 body suverénně vládne NHL s náskokem osmi bodů na Toronto, které sehrálo o dva duely méně.

Detroit si poradil s Los Angeles 3:1 především zásluhou brankáře Jimmyho Howarda, který zneškodnil 42 střel a stal se první hvězdou večera.

Pittsburgh zdolal New York Islanders 2:1 po samostatných nájezdech. O bodu navíc pro Penguins rozhodl útočník Jake Guentzel. Za třetí výhru z posledních čtyř zápasů vděčili hráči pensylvánského týmu i gólmanovi Caseymu DeSmithovi, jenž zaznamenal 25 zákroků. "Chytal neuvěřitelně, celý večer nás držel. Díky tomu jsme měli v nájezdech šanci," uvedl kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.

NHL:

NY Islanders - Pittsburgh 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 27. Beauvillier - 43. D. Brassard, rozhodující sam. nájezd Guentzel. Střely na branku: 26:24. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Lehner (NY Islanders), 2. D. Brassard, 3. DeSmith (oba Pittsburgh).

Tampa Bay - NY Rangers 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Branky: 15., 27., 51. Stamkos (na třetí Palát), 51. a 60. Cirelli, 33. McDonagh - 13. a 16. K. Hayes, 58. Fast (Chytil). Střely na branku: 36:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Tampa Bay), 2. K. Hayes (NY Rangers), 3. McDonagh (Tampa Bay).

Detroit - Los Angeles 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky: 7. Cholowski, 27. F. Nielsen, 39. D. Larkin - 54. Kopitar. Střely na branku: 21:43. Diváci: 18.322. Hvězdy zápasu: 1. Howard, 2. D. Larkin, 3. Cholowski (všichni Detroit).

San Jose - New Jersey 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 16. a 35. Meier (na první Hertl), 19. Pavelski, 28. Šimek (Radil), 55. Hertl - 13. Stafford, 29. Greene. Střely na branku: 34:24. Diváci: 17.097. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Pavelski, 3. Šimek (všichni San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 32 24 1 7 130:91 49 2. Toronto 30 20 1 9 109:84 41 3. Buffalo 30 17 4 9 91:88 38 4. Boston 30 16 4 10 81:76 36 5. Montreal 30 15 5 10 96:94 35 6. Detroit 31 14 4 13 91:101 32 7. Ottawa 31 13 4 14 105:122 30 8. Florida 28 11 6 11 93:101 28

Metropolitní divize:

1. Washington 29 17 3 9 106:90 37 2. Columbus 29 16 2 11 100:99 34 3. NY Islanders 29 14 4 11 83:85 32 4. Pittsburgh 29 13 6 10 98:92 32 5. NY Rangers 30 14 3 13 88:98 31 6. Carolina 28 13 4 11 71:77 30 7. Philadelphia 28 12 3 13 86:101 27 8. New Jersey 29 10 6 13 88:105 26

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 30 19 1 10 95:77 39 2. Colorado 30 17 5 8 108:88 39 3. Winnipeg 29 18 2 9 101:80 38 4. Dallas 30 16 3 11 83:78 35 5. Minnesota 29 15 2 12 88:87 32 6. St. Louis 28 10 4 14 78:94 24 7. Chicago 31 9 5 17 84:115 23

Pacifická divize:

1. Calgary 31 19 2 10 107:85 40 2. San Jose 32 16 5 11 102:98 37 3. Anaheim 32 16 5 11 81:94 37 4. Vegas 32 17 1 14 96:91 35 5. Edmonton 30 16 2 12 82:87 34 6. Vancouver 32 13 3 16 95:109 29 7. Arizona 28 13 2 13 73:76 28 8. Los Angeles 31 11 1 19 68:94 23

Kanadské bodování NHL:

1. Rantanen (Colorado) 30 48 (12+36) 2. MacKinnon (Colorado) 30 45 (20+25) 3. Kučerov (Tampa Bay) 32 45 (12+33) 4. Point (Tampa Bay) 32 41 (21+20) 5. McDavid (Edmonton) 29 41 (16+25) 6. Marner (Toronto) 30 40 (6+34) 7. J. Gaudreau (Calgary) 31 39 (12+27) 8. Wheeler (Winnipeg) 29 37 (5+32) 9. Ovečkin (Washington) 29 36 (22+14) 10. Giroux (Philadelphia) 28 36 (11+25) 12. Pastrňák (Boston) 30 35 (20+15) 79. Hertl (San Jose) 27 23 (9+14) 80. Voráček (Philadelphia) 28 23 (8+15) 82. Krejčí (Boston) 30 23 (4+19) 124. Vrána (Washington) 29 18 (9+9)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 22 branek, 2. Laine (Winnipeg), Point (Tampa Bay) oba 21, 4. Pastrňák (Boston), MacKinnon (Colorado), Skinner (Buffalo), Pavelski (San Jose) všichni 20, 8. Atkinson (Columbus), 9. Monahan (Calgary), Tavares (Toronto) oba 18, ...77. Hertl (San Jose), Vrána (Washington) oba 9, 100. Voráček (Philadelphia) oba 8.