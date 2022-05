Obránce Ščotka: Nedokážu ani popsat pocity před víkendem, který nás čeká

Tampere - Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka jako by se po čtvrtečním čtvrtfinálovém vítězství nad Německem zdráhal naplno uvěřit, že bude hned při své premiérové účasti hrát mistrovství světa až do posledního dne. Jedna výhra ze zbývajících dvou zápasů, které tým v sobotu a v neděli čekají, by sen proměněný v realitu ozdobila medailí. Šestadvacetiletý Ščotka si dobře uvědomuje, jak důležitá by byla pro celý český hokej.

"Já ty pocity nedokážu ani popsat," přiznala opora finského Jyväskylä novinářům při otázce na víkend, který je před národním celkem. "Je to něco neuvěřitelného, jsem strašně rád, že tady můžu být s tím týmem, který tu je. Vážím si každé minuty na ledě a ty pocity jsou opravdu neuvěřitelné. Je to pocit velkého štěstí, prostě super," netajil velkou radost Ščotka.

Chce uspět za celý český hokej. "Těch deset let bez medaile je dlouhá doba. A my jsme tady teď proto, aby už se nenatahovala dál. Máme všichni stejný cíl - přivézt nějakou medaili domů. Přáli bychom to sobě, ale i celému národu, protože si myslím, že už si to zasloužíme. Už mi psala paní, že byla někde na obědě s taťkou a vedle se lidé bavili o hokeji. Je super slyšet, že tím lidé žijí. Přece jen je šampionát jednou za rok, je obrovská čest tady hrát. Moc si toho vážíme, jak nás podporují lidé tady i u televize. Uděláme maximum proto, aby se to povedlo," ujistil Ščotka.

Nebylo pro něho jednoduché vypořádat se se stresem, který čtvrtfinále MS obnáší. "Je to na hlavu docela náročné, protože se jedná o jediný zápas, který rozhoduje o tom, zda bude nějaký úspěch, nebo ne. Abych se přiznal, sám jsem byl před zápasem docela nervózní, ale s prvním buly to šlo pryč. A jsem rád, že se to povedlo," připomněl.

Úspěšnému výsledku napomohlo i rychlé vedení. "Asi jsme si to nemohli vysnít líp, protože jsme dostali ihned přesilovku a kluci to sehráli parádně. A to ve všech třech případech. Takhle se pak jde do zápasu samozřejmě o mnoho lépe, když hned vedete. Moc to pomůže po stránce sebevědomí," podotkl.

Místo nervozity si pak důležitý a intenzivní zápas užíval. "Moc jsem si to užil, když se vyhraje, člověk si to užívá o to víc. A tím spíš, když se celý zápas vede. Kredit ale zaslouží i Němci, protože hráli dobrý zápas, my jsme měli i určitou dávku štěstí, ale to k hokeji patří. Doufám, že se nás bude držet i dál," přál si Ščotka. "Musím pochválit všechny kluky z týmu. Ať už to bylo oslabení, přesilovka nebo Karel Vejmelka, úplně všichni podali stoprocentní výkon a jsme moc rádi za to, jak to dopadlo."

Ocenil, jak celý tým dokázal přepnout do play off módu. "Říkali jsme si, že musíme hrát jednoduše, pomoct si blokama, třeba i nějakým hitem, prostě něčím, co střídačku nahecuje a povzbudí. Myslím, že jsme to všechno plnili, každý hráč nechával na ledě maximum. A pak to takhle dobře dopadá," řekl s tím, že tým má nejlepší možný příklad v přístupu elitního útoku s centrem Davidem Krejčím a křídly Davidem Pastrňákem a Romanem Červenkou. "Když vidíte Krejču, jak to dohrává a řeže to, to samé Červus a Pasta, klobouk dolů před tím, jak tady tihle kluci hrají a táhnou nás," prohlásil Ščotka.

Právě Vejmelka byl základním stavebním kamenem pro výhru 4:1, zaskvěl se výbornými zákroky, vyzařoval z něho přitom klid a nadhled. "To je prostě Kája... On je klidný v osobním životě a na tom ledě je fakt pěkné se na něj dívat, protože chytá opravdu s velkým klidem. Puky z něj nepadají, z mého pohledu je to výborný gólman," řekl Ščotka.

Jediným zakolísáním na cestě do semifinále byl gól Německa na 1:3, po němž zbývalo do konce základní doby ještě přes šest minut. "Pořád byla spousta času do konce. Ale myslím si, že se nám to tam nepovedlo odbránit i s ohledem na to strašně dlouhé střídání. Nepovedlo se nám to bohužel vyhodit, ale naštěstí kluci, co šli po nás, hru zase zklidnili a takhle jsme si společně pomohli," řekl.