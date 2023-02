Obránce Prčík rozhodl o výhře hokejistů Vítkovic v Mladé Boleslavi 3:2

Mladá Boleslav - Hokejisté druhých Vítkovic vyhráli v 45. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 a zabrali po sérii čtyř porážek. Rozhodl o tom v čase 45:03 svou premiérovou brankou v nejvyšší soutěži osmnáctiletý obránce Matěj Prčík. Tři body za gól a dvě asistence si připsal lotyšský útočník Roberts Bukarts. Bruslařský klub prohrál počtvrté za sebou a zůstává jedenáctý.

Vítkovice nastoupily bez distancovaného útočníka Dominika Lakatoše. V úvodu byli aktivnější domácí a Stezku ohrozili Šmerha a Lintuniemi. Na druhé straně stihl před osamoceným Jarůškem zasáhnout Novotný, který si potom poradil i s Lindbergovou střelou.

Ve 12. minutě se ocitl sám před Stezkou lotyšský útočník Bičevskis, ale minul. V čase 14:49 už se Bruslaři dočkali vedení. Přihrávku kapitána Stránského od levého mantinelu usměrnil za vítkovického gólmana Dvořáček.

V úvodu druhé části si porazil Stezka se střelou Lintuniemiho, který šel vzápětí pykat za sevření puku a v přesilové hře vyrovnal ve 24. minutě Bukarts. Z pravého kruhu trefil přesně protější horní roh Novotného branky. Odpovědět mohl Fořt, ale zakončení v přečíslení po přihrávce Šťastného se mu nepodařilo.

Ve 27. minutě fauloval Gewiese unikající Dvořáčka a nařízené trestné střílení proměnil forhendovým blafákem Lantoši. Za 132 sekund bylo opět vyrovnáno. Po rychlém protiútoku prostřelil z pravého kruhu Novotného Chlán.

Ostravané se ubránili při Jarůškově vyloučení ještě ve druhé části a také při Mikušově pobytu na trestné lavici v úvodu závěrečného dějství. V 46. minutě hosté otočili stav. Prčík překonal Novotnou střelu přes clonu a v 19. utkání v extralize oslavil premiérovou branku.

Vítkovice odolaly při Kotalově trestu a potom především při Raskobě vyloučení, při kterém Stezka lapačkou vytěsnil Malátovu střelu a po velkém tlaku neuspěl ani z dorážky Přibyl. Ostravané uhájili těsný rozdíl i v závěrečné power play domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Pletka (Mladá Boleslav): "Myslím, že jsme nebyli horší tým. Dovolím si říct, že jsme v některých pasážích byli lepší. Dostali jsme tři smolné góly. V přesilovce to tam dobře trefil, druhý jsme dostali teploměr, třetí po plácnutí do kotouče a propadlo to až do brány. My jsme šance, které jsme si vytvořili, nedali. To nás stálo zápas. Klukům se nedá upřít snaha, bojovali, ale jsme bez bodu a my body strašně potřebujeme."

Radek Philipp (Vítkovice): "Získali jsme tři body s vynikajícím soupeřem. Mladá Boleslav byla celý zápas aktivnější. My jsme zápas odbojovali, štěstí se k nám přiklonilo. Oslabení jsme odehráli parádně a jsme moc rádi za tři body. Gratulace gólmanovi (Aleši Stezkovi) i hráčům. Vítězství před reprezentační pauzou pro nás určitě bude vzpruha."

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Dvořáček (J. Stránský, Čech), 27. Lantoši z trestného střílení - 24. Roberts Bukarts (Raskob), 29. Chlán (Roberts Bukarts, Gewiese), 46. Prčík (Mueller, Roberts Bukarts). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. Diváci: 3222.

Mladá Boleslav: Novotný - Lintuniemi, Čech, Pláněk, Pýcha, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Najman, Söderlund - Šťastný, Fořt, Lunter - Šmerha, Malát, Přibyl - Dvořáček, Bičevskis, J. Stránský. Trenér: Kalous.

Vítkovice: Stezka - Raskob, Mikuš, Grman, Koch, Gewiese, L. Kovář, Prčík - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Jarůšek, Marosz, L. Krenželok - Kalus, Lindberg, Kotala - Fridrich, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.