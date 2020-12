Obránce Polášek opouští Vítkovice, na nové smlouvě se nedohodl

Ostrava - Hokejový obránce Adam Polášek nebude pokračovat v extraligových Vítkovicích, s kterými mu dnes vypršela krátkodobá smlouva. Devětadvacetiletý účastník olympijských her v Pchjongčchangu a mistrovství světa v Dánsku v roce 2018 po konci kontraktu s Tapparou Tampere po minulé sezoně vypomáhal mateřskému klubu od konce září a nyní se rozhodl hledat jiné angažmá.

"Samozřejmě jsme řešili případné pokračování spolupráce, ale rozhodl se jít jinou cestou a na prodloužení kontraktu za stávajících podmínek jsme se nedomluvili," řekl klubovému webu sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Polášek za Vítkovice v této sezoně sehrál 15 utkání a připsal si čtyři branky a tři asistence. Původně měsíční kontrakt prodloužil, na dalším pokračování se už nedohodl.

"Rozcházíme se ale zcela korektně a v dobrém. Za sebe i za klub Adamovi děkuji za pomoc s rozjezdem sezony a přeji mu hodně štěstí v dalším působení, ať už to bude v zahraničí, nebo v Česku," doplnil Šimíček.

Polášek se v září vrátil do Vítkovic po 11 letech. V roce 2009 odešel jako junior do celku Prince Edward Island Rocket do QMJHL. O rok později jej draftoval v pátém kole na 145. pozici Vancouver, ale NHL nikdy nehrál.

Po působení na farmách v týmech Chicago Wolves a Utica Comets v AHL i Kalamazoo Wings v ECHL se na konci roku 2013 vrátil do Evropy a posílil Spartu. Před sezonou 2016/17 odešel do KHL do Novosibirsku a přes Soči a Nižněkamsk se před minulým ročníkem vrátil do Sparty. V lednu zamířil do Tappary.