Obránce Polák se upsal Vítkovicím na tři roky

Ostrava - Hokejový obránce Roman Polák se po konci angažmá v Dallasu v NHL stal definitivně hráčem extraligových Vítkovic. Čtyřiatřicetiletý ostravský rodák, který využil práva nenastoupit v dresu Stars po koronavirové pauze do dohrávky sezony a bojů o Stanleyův pohár, se na návratu do Vítkovic dohodl už v polovině června. Dnes podepsal s klubem tříletý kontrakt.

"Teď už je to definitivní. Je naším hráčem a nic nebrání tomu, aby se připojil k týmu a byl připraven ve vítkovickém dresu nastoupit hned od samotného začátku sezony," řekl sportovní ředitel Roman Šimíček klubovému webu.

Polák odehrál v přerušené sezoně za Dallas 41 zápasů a připsal si čtyři nahrávky. Účastník olympijských her, mistrovství světa a Světového poháru si vylepšil bilanci v základní části NHL na 806 utkání a 140 bodů za 26 gólů a 114 asistencí. V play off přidal v 71 zápasech čtyři přihrávky. Vedle Dallasu hájil také barvy St. Louis, Toronta a San Jose, s nímž si v roce 2016 zahrál finále Stanleyova poháru.

Možnosti bojovat o něj letos s Dallasem se Polák, který se Stars loni podepsal nový ročník kontrakt s příjmem 1,75 milionu dolarů, vzdal. "S námi mohl podepsat až nyní. Jestliže Dallas před časem zveřejnil soupisku, ve které nebyl, bylo to jen potvrzením toho, že sám Poly do USA necestoval. Zbývalo ale ještě uzavřít a ukončit jeho smlouvu se Stars a poté ještě bylo nutné dodržet lhůtu sedmi dní, během které nesměl podepsat smlouvu s žádným klubem," doplnil Šimíček.

"Lhůta vypršela v úterý a jakmile to bylo možné, podepsali jsme smlouvu. Pro nás je o to cennější, že je tříletá, což jen dokládá, že to Poly ve Vítkovicích myslí vážně. Já osobně mám z toho velkou radost a věřím, že ji mají i naši fandové," dodal Šimíček.

Polák je odchovancem Poruby, do Vítkovic přišel v roce 2003. V extralize za ně sehrál 65 zápasů a připsal si devět bodů za dvě branky a sedm přihrávek. Naposledy jejich dres oblékl v sezoně 2012/13 při výluce v NHL.

"Jsem rád, že administrativní kroky a všechny oficiality jsou již uzavřeny a Roman je naším hráčem. V pondělí jdeme s týmem poprvé na led, s Romanem jsme ale domluvení, že se do týmové přípravy zapojí později, konkrétně ve druhém týdnu," dodal trenér předposledního týmu uplynulé sezony extraligy Mojmír Trličík.