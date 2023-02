Obránce Mozík se uzdravil a chce zabojovat o první účast na MS

Malmö (Švédsko) - Uzdravený Vojtěch Mozík nebude chybět v sestavě hokejové reprezentace pro sobotní duel Švédských her proti Finům. Třicetiletý obránce švédského Rögle věří, že tím vykročí na dlouhou cestu, jejímž cílem bude mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku, které by pro něho bylo prvním v kariéře.

Mozík necestoval kvůli nemoci ani na sraz do Prahy, připojil se k mužstvu až během čtvrtka přímo v Malmö. "Naštěstí už se cítím dobře. Marodil jsem od minulého týdne, vynechal jsem zápas, ale v sobotu jsem pak další odehrál, což bylo asi špatné rozhodnutí, protože mě to zase skolilo. Teď jsem ale v pohodě, tak snad už to bude jen dobré," přál si Mozík během dnešního rozhovoru s novináři.

Být to čistě na něm, dost možná by sobotní ligový zápas vynechal. "Nejsme teď s klubem v úplně dobré pozici a bojujeme o play off. Ve čtvrtek se prohrálo a v klubu byla trošku panika, takže jsem byl i trochu pod tlakem, že bych měl hrát. Nebylo to moc dobré, když jsem pak znova lehnul, ale taková byla prostě realita," řekl Mozík.

Příjemné naopak bylo, že k tomu, aby se mohl přidat k národnímu týmu, mu stačilo překonal vzdálenost zhruba 70 kilometrů. "Tohle je super, jak je to za rohem. Mezi Malmö a Rögle je také obrovská rivalita a na tahle derby je vždy vyprodáno, jak je to blízko. Když jsem to včera jel, byl jsem tady asi za 45 minut, z tohoto hlediska to byla paráda," pochvaloval si.

Je pravděpodobné, že absolvuje oba dva víkendové zápasy a po Finech bude v neděli čelit i Švýcarům. "Bude to určitě náročné, protože nikdy není lehké odehrát takhle dva reprezentační zápasy ve dvou dnech, ale zase máme čtyři kompletní pětky, tak by to neměl být zase až takový problém," uvedl Mozík. "A nároďák je pro mě vždycky to nejvíc. Beru jako čest, když mohu reprezentovat, takže se hrozně moc těším," dodal.

Zatímco reprezentační parťák Lukáš Klok odešel z Rögle poté, co si příliš nesedl s dlouholetým koučem Kanaďanem Camem Abbottem, Mozík je v klubu spokojený. "Je to vždycky složité, když přijdete až v sezoně a nasednete do rozjetého vlaku. Kolikrát si to prostě nesedne, je těžké to nějak hodnotit," podotkl Mozík.

Sezona z osobního pohledu je podle jeho slov nahoru dolů. Za 39 zápasů si připsal 12 bodů za tři góly a devět nahrávky. "Chvíli jsem hrál přesilovky a měl jsem velké minuty, teď to bylo zase horší, ale to bylo i tím, jak jsem byl nemocný. Víceméně jsem tady ale spokojený. Švédská liga je hrozně těžká, má ohromné tempo, a když pak přijedete na nároďák, jste na to zase víc připravení než třeba z jiných lig," domnívá se Mozík.

Ačkoliv si zahrál dvakrát po pěti pruhy v Pchjongčchangu 2018 a loni v Pekingu, na premiéru na mistrovství světa zatím čeká. "Je to určitě trochu paradox. Byl jsem na dvou olympiádách, ale na šampionátu nikoliv. I z toho hlediska mám velkou motivaci, abych si to mistrovství jednou zahrál. A udělám všechno pro to, aby se to povedlo. Budu makat a uvidíme, jak to bude," prohlásil Mozík.

"Teď už se blíží konec klubové sezony. Máme pár zápasů do konce základní části, na to se musíme soustředit, zda budeme hrát play off a podobně. Pak už přijdou na řadu zápasy Euro Hockey Challenge a uvidíme, co bude dál," doplnil.