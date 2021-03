Obránce Mozík je připraven zabojovat o premiérovou účast na MS

Praha - Hokejový obránce Vojtěch Mozík je jedním ze čtyř krajánků, kteří se hned na začátku připojili k reprezentaci v přípravě na mistrovství světa v Rize, Pro osmadvacetiletého beka čínského Kunlunu skončila klubová sezona již na konci února, takže si stihl i odpočinout na dovolené. Nyní se Mozík chystá zabojovat o premiérovou účast na světovém šampionátu.

"Výzva je to velká a udělám maximum, abych se do konečné nominace dostal. Po začátku ve Švédsku jsem si v Rusku spravil chuť, zase jsem získal sebevědomí a doufám, že si to teď přenesu do nároďáku," řekl Mozík v on-line rozhovoru s novináři. "Reprezentace pro mě byla vždy čest, takže jsem rád, že tady mohu být. Budu makat a uvidíme, jak to dopadne," uvedl účastník olympijských her v Pchjongčchangu 2018.

Bývalý hráč Mladé Boleslavi a Plzně přijel na kemp národního týmu v dobrém rozpoložení i proto, že byl spokojený se změnou klubu v průběhu sezony. V prosinci odešel z Färjestadu do KHL do Kunlunu. "Určitě to splnilo očekávání. Po špatném začátku ve Švédsku, kdy moje role nebyla to, co jsem očekával, jsem v Kunlunu dostal znovu chuť do hokeje. Myslím si, že jsem ten krok mohl udělat daleko dříve, nečekat dva měsíce. V Kunlunu jsem byl maximálně spokojený a získal sebevědomí," prohlásil.

Pozitivní hodnocení angažmá v KHL neovlivnila ani skutečnost, že Kunlun nepostoupil do play off. "Když jsem podepisoval smlouvu, tak šance ještě byla, i když menší. Kunlun měl špatný začátek sezony, protože tam nemohli přicestovat Kanaďani a Američané a oni měli tým sestavený z ruských hráčů, kteří neměli moc zkušeností. Hodně zápasů na začátku prohráli, neměli body a pak už bylo těžké se z toho zvednout," řekl Mozík.

Druhá část sezony již byla úspěšnější. "Prosinec i leden jsme odehráli slušně, vyhrávali jsme zápasy i proti těžkým týmům. Myslím si, že naše výkony neodpovídaly tomu, že jsme skončili předposlední," řekl Mozík, který hrál sice v čínském klubu, ale do Číny se nedostal. Kunlun totiž v sezoně hrál na předměstí Moskvy. "Měli jsme na dresu čínskou vlajku, ale je pravda, že mi nepřišlo, že bychom hráli za čínský klub," pousmál se rodák z Prahy.

Zda bude v Kunlunu pokračovat i v příští sezoně, se teprve rozhodne. "Řeší to agenti. Co jsem ale slyšel, tak zájem je. Momentálně ale ještě není jasné, zda se klub přesune zpět do Číny nebo se bude hrát opět v Moskvě. S ohledem na situaci ve světě by se mělo pokračovat v Rusku. Uvidíme," řekl Mozík.

Po brzkém konci klubové sezony si extraligový šampion v dresu Plzně stihl i dostatečně odpočinout. "Na ledě jsem nebyl, ale chodil jsem do posilovny. Spíše jsem se udržoval na suchu. Byl jsem na dovolené, takže jsem si i vyčistil hlavu. Teď už mám zase do hokeje chuť," uvedl Mozík, jenž vyrazil na Maledivy. "Pauza byla velká, takže byl čas. Kdybych zůstal tady zavřený v bytě nebo v baráku, tak by to taky nebylo dobré," dodal.