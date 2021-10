Obránce Mašín odchází z KHL do finské ligy, bude hrát za Ilves Tampere

Tampere (Finsko) - Hokejový obránce Dominik Mašín se z Chabarovsku přesune do finské ligy. Pětadvacetiletý hráč s reprezentačními zkušenostmi podepsal smlouvu na zbytek sezony s Ilvesem Tampere. Klub o tom informoval na twitteru.

Minulou sezonu strávil Mašín v KHL a v 32 zápasech Amuru Chabarovsk měl bilanci 2+9. Patřil mezi nejvytíženější obránce týmu, v novém ročníku si však v 15 utkáních nepřipsal ani bod.

Mašín se do Ruska vydal poté, co se po šesti letech vrátil ze zámoří do Evropy. Bývalý hráč pražské Slavie se čtyři sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Tampy Bay v NHL a hrál na farmě v AHL za Syracuse.