Třinec - Hokejový obránce Tomáš Kundrátek se po předčasném odchodu z Kunlunu z KHL vrací po více než deseti letech do extraligového Třince. Ocelářům se osmadvacetiletý odchovanec Přerova, který hrál i v NHL za Washington, upsal do konce sezony. V případě lukrativní nabídky za zahraničí ale může Kundrátek za určitých podmínek do 20. ledna odejít. Uvedl to oficiální web Třince.

"Je to normální věc u hokejistů, kteří jsou na extraligové poměry nadstandardními hráči. Vážíme si toho, že Tomáš chce za nás hrát a že jsme pro něj po jeho konci v Kunlunu první volbou," uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Kundrátek za Kunlun odehrál 25 zápasů a připsal si tři body za tři asistence. Naposledy se v sestavě Red Star objevil 5. listopadu na ledě Omsku při porážce 1:5.

"V Kunlunu jsem nebyl spokojený, takže jsem už v průběhu sezony žádal vedení klubu o výměnu jinam. Bohužel to ani jednou nevyšlo, a tak jsme se s čínským klubem dohodli na konci listopadu na mém konci u nich. Od té chvíle jsem hledal, co dál. Prakticky bleskově mi zavolal Honza Peterek a s ním jsme se bez problémů dohodli," prohlásil Kundrátek.

Do Třince přišel Kundrátek v 15 letech z Přerova a před odchodem do zámoří za něj sehrál v extralize 47 utkání a nasbíral šest bodů za dvě branky a čtyři přihrávky. "Tomáš je jedním z hráčů, kterého jsme vychovali pro světový hokej přímo v Třinci. Stále ho bereme jako našeho hráče, a proto jsme čekali, až jednou Tomášovy kroky povedou zpátky ze zahraničí k nám. Těšíme se na vzájemnou spolupráci," doplnil Peterek.

Účastník únorových olympijských her v Pchjongčchangu, Světového poháru 2016 v Torontu i dvou mistrovství světa odešel do zámoří před sezonou 2008/09 z Třince. Po působení v juniorské WHL a nižší AHL dostal v dresu Washingtonu v NHL příležitost ve 30 duelech a nasbíral sedm bodů za gól a šest přihrávek.

V roce 2015 se rozhodl vrátit do Evropy a hrál v KHL postupně za Dinamo Riga, Slovan Bratislava, Nižnij Novgorod a Kunlun. V soutěži odehrál 181 zápasů a připsal si 54 bodů za 17 branek a 37 asistencí.

"Od doby, co jsem vyrazil do zámoří, jsem byl v Třinci jen dvakrát. Jednou se Slovanem Bratislava v rámci přípravného Steel Cupu a jednou s českou reprezentací, kdy jsme hráli proti Rusku. Během té doby tu vyrostla skvělá hala, kluci vyhráli mistrovský titul, taky teď jsou v tabulce vysoko, proto se těším, až začnu s týmem trénovat," dodal Kundrátek. Do přípravy s Oceláři se zapojí ve čtvrtek.