Obránce Král podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL s Torontem

Toronto - Český hokejový obránce Filip Král ze Spokane ze zámořské juniorské WHL podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu v NHL s Torontem. Maple Leafs si vybral dvacetiletého odchovance Komety Brno v roce 2018 v pátém kole draftu na 149. pozici.

"Jsem samozřejmě moc rád. Ale nevnímám to jako vyvrcholení své cesty v zámoří, naopak to beru jako pomyslný první krok. Těším se na letní dřinu i na následný nováčkovský kemp. Samozřejmě za předpokladu, že už se v té době celý svět včetně hokeje vrátí do klasických kolejí," řekl Král v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

Král v uplynulé sezoně, kterou předčasně ukončila pandemie koronaviru, nasbíral v 53 zápasech 49 bodů za 12 branek a 37 asistencí. Za tři roky ve WHL si připsal v základní části v 154 duelech 120 bodů za 31 gólů a 89 přihrávek. V 17 duelech play off má na kontě dva body za dvě asistence.

"Jsem velmi rád, že si Filip smlouvu vybojoval. Šel do zámoří s tímto cílem, a přestože se musel popasovat s několika zraněními, vždy se dokázal vrátit ještě silnější. Je to skromný a inteligentní kluk, který na sobě neustále pracuje a zlepšuje se," uvedl šéf hokejové sekce agentury Sport Invest Robert Spálenka.

Král stihl před odchodem do Severní Ameriky také 32 zápasů v extralize za Kometu Brno a připsal si dvě asistence. Startoval také na jednom mistrovství světa osmnáctek a dvou světových šampionátech dvacítek.

"Rok zpátky jsme hodně řešili jeho budoucnost, byli jsme společně s našimi zámořskými kolegy přesvědčeni o tom, že ideální bude pokračování ve WHL. Filip nakonec tento názor vzal za svůj a odehrál fantastickou sezonou. Nebyl jen skvělým obráncem, ale jedním z dominantních hráčů celé soutěže," uvedl Spálenka.

"Má své cíle a priority dobré nastavené, chce jít krok po kroku. Zásadní nyní bude přechod do dospělého hokeje. Filip musí dokázat, že také na této úrovni bude konkurenceschopný a že se může nadále zlepšovat," prohlásil Spálenka.

"Co se týče samotné NHL, je to samozřejmě také otázka štěstí. Navíc teprve uvidíme, jak bude mít Toronto seskládaný tým. Klub se však pohybuje na hraně platového stropu, a mladí hokejisté s nováčkovskými smlouvami tak budou pro Toronto zajímavou možností. Věřím tomu, že Filip si svými výkony sám brzy řekne o pozornost," dodal Spálenka.