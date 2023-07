Obránce Klok se po roce vrací do KHL, podepsal smlouvu v Nižněkamsku

Nižněkamsk (Rusko) - Český hokejový obránce Lukáš Klok se navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajině vrací do KHL, po roční pauze bude znovu působit v Nižněkamsku. Něftěchimik dnes na klubovém webu oznámil, že se svým bývalým hráčem podepsal dvouletý kontrakt.

Osmadvacetiletý účastník loňských olympijských her Klok už hrál v Nižněkamsku v sezoně 2021/22. Ve 48 zápasech si připsal 35 bodů za šest branek a 29 asistencí a patřil k nejproduktivnějším hokejistům týmu.

V minulém ročníku se Klok pokoušel prosadit do NHL, ale místo Arizony působil jen na farmě v Tucsonu a na konci října se dohodl na rozvázání smlouvy. Ze zámoří vítkovický odchovanec odešel do Rögle, letos v lednu se pak přesunul do Lugana, kde dohrál sezonu.

V únoru se Klok představil na Švédských hrách, ale na mistrovství světa stejně jako jiný obránce David Sklenička nominován nebyl. Už tehdy se hovořilo o návratu obou beků do KHL, přičemž hráči působící v této převážně ruské soutěži v české reprezentaci hrát nesmějí.

Klok bude v KHL čtvrtým českým hokejistou. Sklenička na začátku července podepsal roční smlouvu s Barysem Astana, jiný bek Libor Šulák se upsal na dva roky Omsku a útočník Dmitrij Jaškin vyměnil dres Petrohradu za Kazaň. V Togliatti by měl působit bývalý sparťanský útočník Ostap Safin, jenž se ale vzdal českého občanství a v nejbližší době by měl získat ruský pas.