New York - Obránce Michal Kempný zaznamenal v pátečním duelu NHL podruhé za sebou vítězný gól, kterým rozhodl o triumfu hokejistů Washingtonu 3:1 nad Detroitem. Hodonínský rodák se stal třetí hvězdou večera a bodoval potřetí v řadě. Útočníci David Krejčí a David Pastrňák pomohli asistencí k výhře Bostonu proti Pittsburghu 2:1 v prodloužení. Nahrávku si připsal také útočník Lukáš Sedlák, jehož Columbus si poradil s Torontem 4:2.

Středním útočníkům Filipu Chytilovi a Pavlu Zachovi skončila střelecká série. Devatenáctiletý Chytil vyšel naprázdno po pěti zápasech a s New York Rangers musel strávit porážku 0:4 od Philadelphie. O dva roky starší Zacha neskóroval po třech utkáních a s New Jersey podlehl New Yorku Islanders 3:4 v prodloužení.

S neúspěchem se musel vyrovnat i brankář David Rittich, jenž 26 zákroky nezabránil prohře Calgary 0:2 ve Vegas. Odchovanec Jihlavy nenavázal na předchozích šest výher.

Statistika pátečních zápasů NHL:

--------

Philadelphia - NY Rangers 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 55. a 59. Couturier, 14. Konecny, 58. Weal. Střely na branku: 46:31. Diváci: 19.523. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. Lundqvist (Rangers), 3. Pickard (Philadelphia).

Anaheim - Edmonton 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 60. N. Ritchie, 61. Rakell - 49. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 25:28. Diváci: 16.497. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. N. Ritchie, 3. J. Gibson (všichni Anaheim).

Minnesota - Winnipeg 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Branky: 44. Niederreiter, 52. Fehr, 58. E. Staal, 59. Parise - 17. Laine, 39. Ehlers. Střely na branku: 39:28. Diváci: 19.116. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter, 2. E. Staal, 3. Stalock (všichni Minnesota).

Buffalo - Montreal 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 58. a 64. J. Skinner, 13. Mittelstadt - 39. Gallagher, 49. A. Shaw. Střely na branku: 40:33. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. J. Skinner, 2. Eichel (oba Buffalo), 3. Gallagher (Montreal).

New Jersey - NY Islanders 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 32. T. Hall, 43. B. Boyle, 60. M. Johansson - 8. J. Eberle, 35. Lee, 53. Leddy, 64. Barzal. Střely na branku: 42:35. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Barzal (NY Islanders), 2. T. Hall, 3. M. Johansson (oba New Jersey).

Washington - Detroit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 33. T. Wilson, 47. Kempný, 49. Ovečkin - 9. Athanasiou. Střely na branku: 20:32. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. T. Wilson, 3. Kempný (všichni Washington).

Dallas - Ottawa 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Branky: 33. a 45. Heiskanen, 11. Jamie Benn, 39. Fedun, 47. Comeau, 58. Bayreuther - 4. Dzingel, 31. B. Tkachuk, 51. Lajoie, 54. Z. Smith. Střely na branku: 54:33. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Shore, 3. Fedun (všichni Dallas).

Columbus - Toronto 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 4. a 10. Josh Anderson (na druhou Sedlák), 37. Atkinson, 44. Hannikainen - 17. Hainsey, 23. K. Kapanen. Střely na branku: 24:34. Diváci: 18.656. Hvězdy zápasu: 1. Josh Anderson, 2. Bobrovskij, 3. Atkinson (všichni Columbus).

Boston - Pittsburgh 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 34. DeBrusk (Krejčí), 62. Nordström (Pastrňák) - 37. Malkin. Střely na branku: 37:37. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Nordström, 2. Halák (oba Boston), 3. Jarry (Pittsburgh).

Tampa Bay - Chicago 4:2 (4:1, 0:1, 0:0)

Branky: 1. a 8. Tyler Johnson, 11. B. Point, 15. R. Callahan - 12. Anisimov, 39. Toews. Střely na branku: 29:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Tyler Johnson, 3. B. Point (všichni Tampa Bay).

Carolina - Florida 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 20., 48. a 59. Martinook, 49. Teräväinen - 55. Brouwer. Střely na branku: 39:35. Diváci: 13.226. Hvězdy zápasu: 1. Martinook, 2. McElhinney, 3. Wallmark (všichni Carolina).

Arizona - Colorado 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Branky: 54. D. Strome - 8. a 9. Compher, 10. Rantanen, 47. Barrie, 56. Landeskog. Střely na branku: 38:39. Diváci: 12.029. Hvězdy zápasu: 1. Compher, 2. Grubauer, 3. Rantanen (všichni Colorado).

St. Louis - Nashville 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Branky: 10. Barbašev, 14. Ryan O'Reilly, 16. B. Schenn, 21. Sanford, 32. Fabbri, 55. Pietrangelo - 15. Bonino, 57. Hartman. Střely na branku: 34:28. Diváci: 16.192. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Ryan O'Reilly, 3. Barbašev (všichni St. Louis).

Vegas - Calgary 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 37. Tuch, 43. C. Miller. Střely na branku: 28:29. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 57:48 minut, inkasoval dvakrát z 28 střel a měl úspěšnost zákroků 92,9 procent. Diváci: 18.206. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Tuch, 3. C. Miller (všichni Vegas).

San Jose - Vancouver 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 11. Couture, 20. Meier, 44. E. Karlsson, 50. M. Karlsson. Střely na branku: 24:19. Diváci: 17.056. Hvězdy zápasu: 1. Dell, 2. E. Karlsson, 3. Dillon (všichni San Jose).