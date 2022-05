Obránce Kempný nastoupí po pondělním příjezdu hned proti Rakousku

Tampere - Obránce Michal Kempný, jenž se v pondělí večer připojil jako dosud poslední posila k hokejové reprezentaci na mistrovství světa ve Finsku, nastoupí už dnes proti Rakousku. Třetí zápas českého týmu v základní skupině B v Tampere začne v 15:20 SELČ.

"Posledních pár dnů to bylo trošku hektické, ale jsem rád, že jsem dorazil, takže všechno je dobré. Už včera jsem se bavil s trenéry s tím, že bych chtěl hrát co nejdřív. Já si myslím, že to je to nejlepší, co můžu udělat. Takže dnes nastoupím a moc se těším," řekl Kempný v krátkém rozhovoru s novináři.

Zatím ale ještě netušil, kdo bude v obraně jeho parťákem. "Budeme teď mít teprve mítink, ale včera jsme seděli s trenérama ohledně systému a věcí okolo, obrázek jsem si udělal a večer půjdu na to," podotkl Kempný.

"Každý tým hraje samozřejmě trošku jinak a já jsem byl čtyři pět let zvyklý na něco, co jsme hráli v Americe, do toho odlišný rozměr hřiště, takže je mi jasné, že tady se hraje trošku odlišným stylem, ale věřím, že by to mělo být všechno v pohodě a bez problémů. V hlavě už jsem si vše přehodil a teď se soustředím jen na to, co bude tady," dodal Kempný.

Capitals vypadli z play off NHL po souboji s Floridou v noci na sobotu. Jednatřicetiletý Kempný, jehož čeká třetí MS v kariéře, měl podle původních plánů dorazit do Tampere včas na to, aby stihl už pondělní trénink, jenže okolnosti nebyly těmto záměrům nakloněny.

"Zůstali jsme viset hned ve Washingtonu. Tři hodiny jsme seděli v letadle kvůli počasí, takže jsem nestihl svůj spoj z Mnichova do Tampere. Tohle letadlo mi uletělo, pak mi přebookovali let přes Stockholm a ze Stockholmu pak do Tampere. Hlavní je, že jsem se sem dostal," popsal Kempný.

Ujistil, že má velkou chuť do hry. Tím spíš, když hrál soutěžní zápas naposledy 28. března, kdy nastoupil při domácí porážce Washingtonu s Carolinou 1:6. V této sezoně NHL sehrál jen 15 zápasů a připsal si dva body za gól a asistenci. Do vyřazovacích bojů o Stanley Cup nezasáhl.

"Chuť je vážně obrovská. Dlouho jsem v nároďáku nebyl a na rovinu říkám, že si toho hrozně moc vážím, že tady mohu být, odehrát mistrovství, pomoct klukům a pokusit se udělat nějaký úspěch," řekl Kempný.

V mužstvu se setká s bývalým spoluhráčem z týmu Capitals útočníkem Jakubem Vránou. "Už jsme spolu včera mluvili a trošku pokecali, samozřejmě všechno bylo trochu rychlé, takže se těším na to, až se vše trošku uvolní, sedneme někde na večeři a všechno probereme," uvedl Kempný.

Češi se s Rakušany utkali za poslední 40 dnů třikrát. Dvakrát při duelech Euro Hockey Challenge, které byly prvními pro kouče Kariho Jalonena na české střídačce od jeho nástupu, a jednou na Českých hrách v Ostravě. Češi pokaždé zvítězili a shodně vždy inkasovali jediný gól. Poprvé slavili výhru 5:1, poté shodně 4:1.

"Vůbec bych se ale nekoukal na to, co bylo v přípravě. Soupisky jsou už dnes jiné. Rakousko je urputný soupeř jako každý jiný, musíme se na to opravdu poctivě připravit," varoval asistent trenéra Libor Zábranský před soupeřem, který dosud uhrál v Tampere za dva zápasy jen bod, ale stalo se tak poté, co potrápil Američany a prohrál po dobrém výkonu až gólem v prodloužení.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička, Kempný, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Simon - M. Stránský, M. Špaček, Smejkal - H. Zohorna, Černoch, Flek.