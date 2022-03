Obránce Jordán: Vím, do čeho jdu, mám velkou chuť se o účast na MS poprat

Plzeň - Jednatřicetiletý obránce Michal Jordán je s 83 starty za národní tým suverénně nejzkušenějším hráčem současného kádru hokejové reprezentace, který odstartoval přípravu na mistrovství světa ve Finsku. Na velké akci se však opora Chabarovsku v KHL představila naposledy v roce 2018. Jordán věří, že by tohle čekání mohl ukončit a má velkou chuť se o svou šanci poprat. I proto, že v sezoně z různých důvodů odehrál dosud jen 37 utkání.

"V prosinci jsem se zranil, pak jsem nějaké dva měsíce nehrál, a když jsem se uzdravil, tak byla ukončena základní část (kvůli pandemii koronaviru). A nehrát osm měsíců, to je pro hokejistu strašně dlouhá doba," řekl Jordán v rozhovoru s novináři. "Na šampionát je to sice dlouhá doba, ale vím, co čeho jdu. Už jsem párkrát v téhle pozici byl. A kdybych se o to nechtěl poprat, tak tady nejsem," ujistil.

Hokej a zápasy mu schází. "Mám ohromnou chuť, i když v tréninku mám občas jazyk na vestě. Ale ty tréninky jsou super," řekl s úsměvem. "Je tu samozřejmě spousta nových mladých kluků, jsou hodně živí a je to vidět i v tréninku, že jsou to všechno dobří bruslaři. Ale i tím, že ta sezona byla, jaká byla, jsem vážně moc rád, že pozvánka přišla a mohu tady být. Moc si jí vážím," prohlásil Jordán.

Pozvánku přijal bez ohledu na změny v realizačním týmu. Na postu hlavního kouče nahradil Kari Jalonen odvolaného Filipa Pešána. "Za svou kariéru jsem zažil v klubech i nároďáku spoustu trenérů, takže to neberu tak, že se musím před novým trenérem nějak předvést. Vždy jsem chtěl reprezentovat, a když byl zájem, tak jsem rád přijel," uvedl Jordán.

Věří, že Jalonenův nástup by mohl český hokej okysličit. "Je to pro nás něco nového, protože finská cesta je rozhodně jiná než ta česká. Bude zajímavé zjistit, jaké na nás má trenér nároky, jaká bude změna toho systému. Ale jinak to nebude žádný velký problém. Může to být způsob, jak změnit český hokej. Máme to ve svých rukách a uděláme maximum, aby to dopadlo dobře," řekl.

Chabarovsk, jehož dres obléká od sezony 2017/18, byl nejblíže postupovým pozicím, když se základní část KHL předčasně uzavřela. "Honily se mi hlavou různé věci," pousmál se Jordán. "Ten první rok jsme se do play off dostali a bylo to pro Chabarovsk něco velkého, protože jsme tam byli poprvé po osmi letech. Většinou jsme v lednu už věděli, co bude, ale tento rok jsme měli dobré výsledky a poráželi velké týmy jako Petrohrad či CSKA. I tím to hodně zamrzí, když jste šest zápasů před koncem o dva body za play off a už nemáte šanci se o to porvat," dodal Jordán.

Problémy s nemocí covid-19 vystřídala ruská invaze na Ukrajinu. Při návratu do Česka podstoupil Jordán sice dlouhou cestu, ale žádné drama. "Letěli jsme do Moskvy, pak do Petrohradu, pak jeli autem do Lahti, následně do Helsinek, a protože nebyl přímý let do Prahy, tak jsme letěli do Vídně a pak autem do Zlína," popsal. "Cesta byla absolutně bez problémů. Nepociťoval jsem žádný strach, nebo něco jiného. I v době covidu jsem do Chabarovsku letěl 48 hodin, takže to je prostě delší, ale že bychom se měli bát, to ne."

Zatím neví, co bude dál. "Rozloučili jsme se v Chabarovsku s tím, že doufám, že se zase za čtyři pět měsíců uvidíme. Co jsme si také měli říkat jiného... Smlouvu mám ještě na další rok, ale v tuhle chvíli to zatím nechávám být. Všechno je to hrozně čerstvé. Teď se starám o to, abych předváděl dobré výkony v nároďáku a zůstal tady co možná nejdéle. Každopádně mi ale není dvacet dvaadvacet let, abych se upjatě koukal k další sezoně. Nějaké zkušenosti už mám. Čas ukáže, jak se celá situace vyvine," řekl Jordán.

V Plzni překvapil novou image. "Jarda Jágr říkal, že ve vlasech je síla, tak to mám takhle 'na Jágra' a zkouším, jak to dopadne," smál se Jordán, za nímž na ledě vlály dlouhé lokny a skutečně tím připomínal stále hrající legendu v dobách, kdy Jágr oslňoval NHL. "Ono to začalo už během koronaviru. Nechal jsem si to narůst, kadeřnictví byla zavřená a manželka mě nechtěla ostříhat. Tak to prostě narostlo. Od té doby jen občas maličko zkrátíme konečky," uvedl Jordán.